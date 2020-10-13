Людина може одночасно заразитися як і грипом, так і коронавірусом. Важливо розуміти, що обидва захворювання не лікуються антибіотиками.

У Центрі громадського здоров'я нагадують, що людина може одночасно хворіти на грип та коронавірус. Ускладнює ситуацію й те, що обидва захворювання схожі за симптомами й не піддаються лікуванню антибіотиками, адже це вірусні інфекції, а не бактеріальні.

До теми В українських аптеках вже з'явились вакцини проти грипу

Одночасне інфікування грипом та коронавірусом підвищує ризик смерті

Грип та коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 – небезпечні захворювання, які досить легко передаються.

Так, обидві хвороби можуть мати як і легку форму, так і важку. У ЦГЗ зазначили, що у випадку подвійного інфікування у пацієнтів існує ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби та смерті.

Грип схожий на коронавірус тим, що передається повітряно-крапельним шляхом. Обидва захворювання мають такі симптоми, як: гарячка, кашель та втома.

Загальні правила профілактики проти хвороб однакові. Але основна відмінність полягає в тому, що ефективна вакцина проти грипу існує. І, до слова, вже є в українських аптеках.

Як знизити ризик інфікування грипом та коронавірусом:

Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. У випадку відсутності мила – користуйтесь антисептиком;

Тримайте дистанцію щонайменше 1,5 метра від інших;

Якщо дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску;

Не торкайтеся очей, рота, носа;

Кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;

Аби не заразитися грипом – вакцинуйтеся. Але важливо розуміти, що це не захистить вас від COVID-19;

Якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал