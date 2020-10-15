Зараз в Україну, попри пандемію коронавірусу, приходить ще й сезон грипу. Однак поки не зрозуміло, чого очікувати і як це вплине на поширення COVID-19.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у інтерв'ю виданню "Новое время". І додав, що грип поширюється взимку, а потім зникає.

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"Зараз починається сезон грипу та грипоподібних захворювань. Він приходить до нас зі сходу, з Китаю через Російську Федерацію. Взимку він у нас циркулює, а влітку спускається в південну півкулю", – пояснив головний лікар країни.

Він наголосив, що ті превентивні заходи, які застосовують в Аргентині та Австралії, впливають на поширення інших крапельних інфекцій. Тому що у них сезон грипоподібних захворювань збігся з початком активної циркуляції коронавірусної хвороби.

COVID-19 vs грип

Ми зараз очікуємо сезон грипу та грипоподібних захворювань. В березні – квітні у нас цей сезон інфекцій закінчився майже моментально. Коронавірусна хвороба підібралася і зростала поступово, а грип і грипоподібні пішли донизу,

– зазначив Ляшко.

При цьому, як наголосив він, тоді ще була стратегія діагностики коронавірусу. Тобто, спочатку тестували на наявність грипу, і він не підтверджувався, то проводили тест на COVID-19. Таку стратегію надавала ВООЗ. Зараз все по-іншому.

"Сказати, чого очікувати від цього сезону, зараз складно. Ми напружено думаємо й аналізуємо, чи буде у нас поєднання цих хвороб чи ні", – підсумував Ляшко.



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