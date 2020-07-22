Согласно данным Госстата, с января по май 2020 года от осложнений коронавируса умерли 642 украинца. Зато от гриппа и воспаления легких умерли 2 699 граждан.

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о смертности в Украине с января по май 2020 года. За этот период на территории страны умерло 239 967 человек, 44 680 из которых в мае.

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Согласно предоставленной информации, в результате коронавируса за этот период умерло 642 украинца, 390 из которых в мае. Зато еще 21 человек умер в результате неидентифицированного вируса.

Интересный факт: согласно данным СНБО Украины, с января по май в результате коронавируса на территории Украины умерло 708 человек.

В течение этого самого срока грипп и пневмония официально стали причиной смерти 2 699 пациентов, 341 из которых умерли в мае.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 197 человек, из них:

Туберкулез унес жизни 1 405 граждан,

От СПИДа умерло 1 355 украинцев.

От рака же за январь-май 2020 года на территории Украины умерли 31 930 людей.

От чего чаще всего умирают украинцы

В Украине самой частой причиной смерти являются болезни системы кровообращения. За первые 5 месяцев 2020 года от них умерли 164 384 человека, 113 603 человека из которых от ишемической болезни сердца.

Еще 11 308 украинцев умерли в результате внешних причин: