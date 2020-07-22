Сколько украинцев умерли от COVID-19, туберкулеза, гриппа и рака за первые 5 месяцев пандемии
Согласно данным Госстата, с января по май 2020 года от осложнений коронавируса умерли 642 украинца. Зато от гриппа и воспаления легких умерли 2 699 граждан.
Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о смертности в Украине с января по май 2020 года. За этот период на территории страны умерло 239 967 человек, 44 680 из которых в мае.
К теме Жертвы COVID-19 в Украине: сколько людей умерли с начала пандемии
Согласно предоставленной информации, в результате коронавируса за этот период умерло 642 украинца, 390 из которых в мае. Зато еще 21 человек умер в результате неидентифицированного вируса.
В течение этого самого срока грипп и пневмония официально стали причиной смерти 2 699 пациентов, 341 из которых умерли в мае.
Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 197 человек, из них:
- Туберкулез унес жизни 1 405 граждан,
- От СПИДа умерло 1 355 украинцев.
От рака же за январь-май 2020 года на территории Украины умерли 31 930 людей.
От чего чаще всего умирают украинцы
В Украине самой частой причиной смерти являются болезни системы кровообращения. За первые 5 месяцев 2020 года от них умерли 164 384 человека, 113 603 человека из которых от ишемической болезни сердца.
Еще 11 308 украинцев умерли в результате внешних причин:
- Транспортные несчастные случаи – 1 360,
- Утопление – 385,
- Гибель на пожаре – 554,
- Случайное отравление (кроме алкоголя) – 741,
- Отравление алкоголем – 1 025,
- Самоубийства – 2 435,
- Умышленные убийства – 591.