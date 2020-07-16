Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей річного віку провакцинували від кору, паротиту та краснухи (КПК). Для досягнення колективного імунітету захист необхідно надати ще щонайменше 66,7% дітей.

Цьогорічний показник занадто низький і може призвести до нових спалахів кору, паротиту та краснухи, повідомляє Центр громадського здоров'я.

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Згідно з підрахунками Центру, до кінця 2020 року вакциною КПК буде щеплено не більше ніж 67,9% дітей.

До прикладу, минулого року темп вакцинації КПК дозволив досягти лише 93,2%, чого також було недостатньо. За 5 місяців 2019 року вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей річного віку.

За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету – необхідних 95%,

– йдеться в повідомлення Центру громадського здоров'я.

У Центі наголосили, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Натомість будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий термін призводять до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій.

Зауважимо, що відтермінування вакцинації створює додаткову небезпеку для дитини.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу