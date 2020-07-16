По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% годовалых детей вакцинированы от кори, паротита и краснухи (КПК). Для достижения коллективного иммунитета защиту необходимо привить по меньшей мере 66,7% детей.

Нынешний показатель слишком низкий и может привести к новым вспышкам кори, паротита и краснухи, сообщает Центр общественного здоровья.

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Согласно подсчетам Центра, до конца 2020 года вакциной КПК будет привито не более чем 67,9% детей.

К примеру, в прошлом году темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%, чего также было недостаточно. За 5 месяцев 2019 вакциной КПК было привито 41,9% детей годовалого возраста.

По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимых 95%,

– говорится в сообщение Центра общественного здоровья.

В центе отметили, что вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной. А вот любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий срок приводят к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций.

Заметим, что отсрочка вакцинации создает дополнительную опасность для ребенка.

Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала