Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (PKC) внесла Україну до списку країн з високим ризиком спалаху поліомієліту.

PKC оцінила ризик передачі поліомієліту у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу (cVDPV) в 41 країні Європи. Україну віднесли до високої категорії, повідомляє Центр громадського здоров'я.

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В чому причина?

За останніх 5 місяців 2020 року лише 30% віком до 12 місяців отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, аби до кінця року досягнути 95%.

Вакцинація є єдиним методом профілактики поліомієліту та єдиною можливістю вберегтися від ускладнень, викликаних хворобою.

У ВООЗ повідомляють, що для припинення розповсюдження вірусу необхідно, аби понад 95% людей були вакцинованими. А якщо ж у країні діти залишаються невакцинованими, то в майбутньому це може призвести до розповсюдження вірусу та нових спалахів інфекції.

Поліомієліт – що це? Це гостре та невиліковне інфекційне захворювання. Поліовірус передається від людини до людини через фекалії та слину, але найчастіше через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Поліомієліт викликає ураження центральної нервової системи та параліч, що в майбутньому може призвести до смерті.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий, але найсприятливіші до вірусу діти віком до п’яти років. Саме тому їх необхідно вакцинувати ще на першому році життя.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу