В Україні високий ризик спалаху поліомієліту
Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (PKC) внесла Україну до списку країн з високим ризиком спалаху поліомієліту.
PKC оцінила ризик передачі поліомієліту у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу (cVDPV) в 41 країні Європи. Україну віднесли до високої категорії, повідомляє Центр громадського здоров'я.
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В чому причина?
За останніх 5 місяців 2020 року лише 30% віком до 12 місяців отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.
Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, аби до кінця року досягнути 95%.
Вакцинація є єдиним методом профілактики поліомієліту та єдиною можливістю вберегтися від ускладнень, викликаних хворобою.
У ВООЗ повідомляють, що для припинення розповсюдження вірусу необхідно, аби понад 95% людей були вакцинованими. А якщо ж у країні діти залишаються невакцинованими, то в майбутньому це може призвести до розповсюдження вірусу та нових спалахів інфекції.
Поліомієліт викликає ураження центральної нервової системи та параліч, що в майбутньому може призвести до смерті.
Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий, але найсприятливіші до вірусу діти віком до п’яти років. Саме тому їх необхідно вакцинувати ще на першому році життя.