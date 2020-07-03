Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (PKC) внесла Украину в список стран с высоким риском вспышки полиомиелита.

PKC оценила риск передачи полиомиелита в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривата вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 стране Европы. Украину отнесли к высокой категории, сообщает Центр общественного здоровья.

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В чем причина?

За последние 5 месяцев 2020 года только 30% в возрасте до 12 месяцев получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине является недостаточным, чтобы к концу года достичь 95%.

Вакцинация является единственным методом профилактики полиомиелита и единственной возможностью уберечься от осложнений, вызванных болезнью.

В ВОЗ сообщают, что для прекращения распространения вируса необходимо, чтобы более 95% людей были вакцинированными. А если же в стране дети остаются невакцинированными, то в будущем это может привести к распространению вируса и новым вспышкам инфекции.

Полиомиелит – что это? Это острое и неизлечимое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, но чаще всего через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Полиомиелит вызывает поражение центральной нервной системы и паралич, что в будущем может привести к смерти.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, но самые уязвимые к вирусу дети в возрасте до пяти лет. Именно поэтому их необходимо вакцинировать еще на первом году жизни.



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