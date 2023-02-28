Препарат надало Управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя (HERA). Україна отримала вакцину як гуманітарну допомогу в межах EU4Health – програми ЄС з охорони здоровʼя, до якої України приєдналась у липні 2022 року.

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Вакцина проти мавпячої віспи в Україні

Jynneos – це жива вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп. Призначена для людей віком від 18 років, які мають високий ризик зараження,

– пояснили у МОЗ.

Повний курс складається із двох доз з інтервалом у 28 днів. Людям, які уже були щеплені проти натуральної віспи, також можуть вакцинуватися проти мавпячої віспи, якщо з того часу минуло понад 10 років. Вакцина призначена для людей віком від 18 років.

Її рекомендують медичним працівникам, які належать до групи ризику зараження, та людям, які мають високий ризик інфікування. Поки у відомстві не уточнили, хто належить до цих груп, але відомо, що переважну більшість випадків зараження виявили у геїв та бісексуалів.

Що відомо про мавпячу віспу

Нині у світі виявили понад 80 000 випадків у десятках країн, в яких раніше не діагностували це захворювання. До травня 2022 вважалося, що віспа мавп, хвороба, яка походить від тварин, не спричиняє великих спалахів за межами Центральної та Західної Африки.

Вчені вважають, що віспа мавп поширилася західними країнами після двох рейвів у Бельгії та Іспанії. Зусилля щодо вакцинації разом з іншими заходами взяли хворобу під контроль. В Африці хвороба вражає переважно людей, які контактують із зараженими тваринами, перш за все гризунами та білками.

Вперше віспу мавп в Україні діагностували 15 вересня. Другий випадок захворювання в Україні підтвердили 19 вересня.