За даними платформи Global Health, загалом відомо про понад 65 тисяч інфікованих у різних країнах. Тому все частіше чуємо, що віспа мавп може перетворитися в нову глобальну проблему людства.

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Про те, чи варто боятися даного захворювання, особливо під час вагітності, 24 каналу розповіла терапевтка медичного центру "Лелека" Анастасія Пилипенко.

Як можна заразитися і як розповсюджується інфекція

Віспа мавп може передаватися від людини до людини, від тварини (мавп, щурів, білок) до людини, через інфіковані вірусом предмети (постільну білизну, рушники, предмети побуту і т.д.). І тут мається на увазі саме тісний контакт "шкіра до шкіри", тривалий контакт з інфікованою цим вірусом людиною, у тому числі і статевий.

Анастасія Пилипенко “Дані щодо зараження віспою мавп під час вагітності обмежені. Частота та фактори ризику тяжкості та несприятливих наслідків вагітності наразі невідомі. Вірус віспи мавп може передаватися плоду під час вагітності або новонародженому при тісному контакті під час і після народження. Разом з тим, в різних джерелах повідомляється про можливі передчасні пологи та неонатальну інфекцію віспи мавп”.

Інкубаційний період інфекції у середньому триває 3 – 17 днів.

На що звертати увагу – симптоми інфекції

підвищення температури тіла;

болі у горлі;

кашель;

біль у м’язах;

озноб;

біль у горлі;

закладеність носа;

збільшення лімфовузлів;

біль у спині.

Так, ці симптоми спостерігаються при будь-якій респіраторній вірусній інфекції. Проте, є відмінна риса, яка потребує особливої уваги – характерний висип на тілі.

При захворюванні симптоми можуть з’являтися в різній послідовності – як одразу висип, а потім усі інші симптоми, так і навпаки. Висип у вигляді прищів або пухирців спершу з’являється на обличчі, у ротовій порожнині і може розповсюджуватись на інші ділянки тіла – руки, ноги, долоні та стопи, груди, статеві органи та задній прохід тощо. Висип не завжди поширюється на багатьох ділянках тіла. Проте, він може супроводжуватись болем та відчуттям свербіння.

Дані симптоми захворювання характерні для всіх груп населення. При цьому, тривалість інфекції варіюється у проміжку приблизно 2-4 тижні. При цьому, людина може бути заразною до тих пір, поки усі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий прошарок шкіри. Це стосується абсолютно усіх елементів висипу, у тому числі й у ротовій порожнині.

Які аналізи потрібно робити

Щоб підтвердити або виключити наявність віспи мавп, необхідно провести аналізи. Так, при появі висипу слід взяти зразки з уражень. Включаючи ті, що знаходяться всередині рота, заднього проходу чи піхви. Подалі – визначати ДНК вірусу віспи мавп за допомогою полімеразної ланцюгової реакції.

Лікування мавпячої віспи

Анастасія Пилипенко “Спосіб лікування залежить від перебігу захворювання. Зазвичай лікування симптоматичне. Перш за все, для запобігання подальшому поширенню інфекції, потрібно носити відповідні засоби індивідуального захисту. Наприклад, одяг для покриття уражень, маски для обличчя”.

За кордоном Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA) схвалений засіб Тековірімат (також відомий як TPOXX або ST-246) — це противірусний препарат для лікування віспи у дорослих і дітей.

На сьогодні немає даних про застосування тековірімату під час вагітності людьми, а інформація про його вплив на репродуктивний розвиток обмежена дослідженнями на тваринах. У цих дослідженнях, у яких піддослідним тваринам перорально вводили тековірімат у дозах, які приблизно в 23 рази перевищували рекомендовану дозу для людини, не спостерігалося жодних специфічних ефектів на плід.

Вакцинація проти мавпячої віспи

Згідно з даними CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США), JYNNEOS — це жива вірусна вакцина, ліцензована для профілактики як віспи, так і віспи мавп. Наявних даних щодо застосування JYNNEOS вагітним людям недостатньо, щоб визначити, чи існують будь-які ризики, пов’язані з вакцинацією під час вагітності. Дослідження вакцини JYNNEOS на тваринах не виявили ознак шкоди плоду, що розвивається.

Якщо вакцинація показана особі, яка вагітна, годує грудьми або намагається завагітніти, JYNNEOS є вакциною вибору, оскільки вона не здатна до реплікації.

ACAM2000 – це реплікуюча вірусна вакцина, ліцензована для профілактики віспи. Вакцинація ACAM2000 протипоказана людям, які вагітні або годують грудьми, через ризик втрати вагітності, вроджених дефектів та інфекції коров’ячої віспи у плодів і новонароджених.

Разом з тим, у МОЗ відмічають, що попередня вакцинація від натуральної віспи (не від вітряної віспи) має запобігати захворюванню мавпячою віспою, бо це є дуже схожі віруси.