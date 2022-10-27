По данным платформы Global Health, в целом известно о более 65 тысячах случаев инфицированния в разных странах. Поэтому все чаще слышим, что оспа обезьян может превратиться в новую глобальную проблему человечества.

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О том, стоит ли бояться данного заболевания, особенно во время беременности, 24 каналу рассказала терапевт медицинского центра "Аист" Анастасия Пилипенко.

Как можно заразиться и как распространяется инфекция

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку, от животного (обезьян, крыс, белок) к человеку, через инфицированные вирусом предметы (постельное белье, полотенца, предметы обихода и т.д.). И здесь подразумевается именно тесный контакт "кожа к коже", длительный контакт с инфицированным этим вирусом человеком, в том числе и половой.

Анастасия Пилипенко “Данные по заражению оспой обезьян во время беременности ограничены. Частота и факторы риска тяжести и неблагоприятных последствий беременности неизвестны. Вирус оспы обезьян может передаваться плоду во время беременности или новорожденному при тесном контакте во время рождения. Вместе с тем, в разных источниках сообщается о возможных преждевременных родах и неонатальной инфекции оспы обезьян”.

Инкубационный период инфекции в среднем длится 3 – 17 дней.

На что обращать внимание – симптомы инфекции

повышение температуры тела;

боли в горле;

кашель;

боли в мышцах;

озноб;

боль в горле;

заложенность носа;

увеличение лимфоузлов;

боль в спине.

Да, эти симптомы наблюдаются при любой респираторной вирусной инфекции. Однако есть отличительная черта, которая требует особого внимания – характерная сыпь на теле.

При заболевании симптомы могут появляться в разной последовательности – как сразу сыпь, а затем все другие симптомы, так и наоборот. Сыпь в виде прыщей или пузырьков сначала появляется на лице, в полости рта и может распространяться на другие участки тела – руки, ноги, ладони и стопы, грудь, половые органы, задний проход и т.д. Сыпь не всегда распространяется на многих участках тела. Однако она может сопровождаться болью и ощущением зуда.

Данные симптомы заболевания характерны для всех групп населения. При этом продолжительность инфекции варьируется в промежутке примерно 2-4 недели. При этом, человек может быть заразен до тех пор, пока все язвы (пузырьки) не покроются коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новая прослойка кожи. Это касается абсолютно всех элементов сыпи, в том числе и в полости рта.

Какие анализы нужно делать

Чтобы подтвердить или исключить наличие оспы обезьян, необходимо провести анализы. Так, при появлении сыпи следует взять образцы из поражений. Включая находящиеся внутри рта, заднего прохода или влагалища. Далее – определять ДНК вируса оспы обезьян с помощью полимеразной цепной реакции.

Лечение обезьяньей оспы

Анастасия Пилипенко “Способ лечения зависит от течения заболевания. Обычно лечение симптоматическое. Прежде всего, для предотвращения дальнейшего распространения инфекции нужно носить соответствующие средства индивидуальной защиты. К примеру, одежда для покрытия поражений, маски для лица”.

Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрено средство Тековиримат (также известное как TPOXX или ST-246) — это противовирусный препарат для лечения оспы у взрослых и детей.

На сегодняшний день нет данных о применении тековиримата во время беременности людьми, а информация о его влиянии на репродуктивное развитие ограничена исследованиями на животных. В этих исследованиях, в которых подопытным животным перорально вводили тековиримат в дозах, примерно в 23 раза превышающих рекомендованную дозу для человека, не наблюдалось никаких специфических эффектов на плод.

Вакцинация против обезьяньей оспы

Согласно данным CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США), JYNNEOS – это живая вирусная вакцина, лицензированная для профилактики как оспы, так и оспы обезьян. Имеющихся данных по применению JYNNEOS беременным людям недостаточно, чтобы определить, существуют ли какие-либо риски, связанные с вакцинацией во время беременности. Исследования вакцины JYNNEOS на животных не выявили признаков вреда для развивающегося плода.

Если вакцинация показана беременной, кормящей грудью или пытающейся забеременеть, JYNNEOS является вакциной выбора, поскольку она не способна к репликации.

ACAM2000 – это реплицирующая вирусная вакцина, лицензированная для профилактики оспы. Вакцинация ACAM2000 противопоказана людям, беременным или кормящим грудью, из-за риска потери беременности, врожденных дефектов и инфекции коровьей оспы у плодов и новорожденных.

Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что предыдущая вакцинация от натуральной оспы (не от ветряной оспы) должна предотвращать заболевание обезьяньей оспой, так как это очень похожие вирусы.