Відповідну інформацію 15 вересня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Відомо, що інфікований пацієнт за кордон не виїжджав.
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В Україні зареєстрували випадок віспи мавп
15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби,
– пояснили у міністерстві.
Там додали, що діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
"Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку", – запевнили у Міністерстві охорони здоров'я.
Пацієнт за кордон не виїздив, з хворими не контактував
Інфікований розповів лікарям, що він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон.
Проте поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни,
– повідомили у міністерстві.
Пояснили, що не називають область для "збереження комфорту пацієнта". Проте розповіли, що в хворого виявили такі симптоми:
- підвищена температура;
- висип на тілі.
У відомстві пригадали, що віспа мавп є віспоподібним захворюванням, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Хвороба подібна натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.
Що відомо про віспу мавп
За даними МОЗ основними симптомами віспи мавп є:
- гарячка,
- головний біль,
- міалгія (біль у м'язах),
- біль в спині,
- збільшені лімфатичні вузли,
- озноб,
- біль у горлі,
- закладеність носа,
- кашель,
- висип у вигляді пухирців.
Іноді спочатку виникає висип, а потім вже інші симптоми. Деякі можуть мати тільки висип. В одних людей – легкі симптоми, іншим – потрібна госпіталізація. У групу підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.
Хвороба триває 2 – 4 тижні. Відомо, що спочатку висип у вигляді прищів або пухирів з'являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла.
Віспа мавп може передаватись від людини до людини через прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Тобто через спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.
Для профілактики МОЗ радить уникати близького контакту з людьми, які мають висипи, мити руки з милом, користуватись дезінфекційним засобом на спиртовій основі.
Що відомо про поширення мавпячої віспи
- Мавпячу віспу до 2022 року фіксували у країнах Центральної та Західної Африки. За даними МОЗ, станом на вересень 2022 року більш ніж половина випадків хвороби почали припадати на Південну та Північну Америку.
- Попередньо відомо, що у травні 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що є 92 підтверджені випадки хвороби у 12 країнах. Тоді мовилось про Велику Британію, Португалію, Швецію, Італію, Іспанію, Францію, Бельгію, Німеччину, США, Канаду та Австралію.
- Варто пригадати, що вже у липні ВООЗ назвала спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У той період ЄС схвалив вакцину проти хвороби.
- У сусідній Польщі 10 червня офіційно підтвердили перший випадок мавпячої віспи.
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