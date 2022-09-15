Соответствующую информацию сообщили 15 сентября в Министерстве здравоохранения Украины. Известно, что инфицированный пациент за границу не уезжал.

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В Украине зарегистрировали случай оспы обезьян

15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него легкое течение болезни,

– объяснили в министерстве.

Там добавили, что диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведенному областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"Сейчас идет эпидемиологическое расследование данного случая", – заверили в Министерстве здравоохранения.

Пациент за границу не выезжал, с больными не контактировал

Инфицированный рассказал врачам, что он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу.

Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны.

– сообщили в министерстве.

Объяснили, что не называют область для "сохранения комфорта пациента". Однако рассказали, что у больного выявили следующие симптомы:

повышенная температура;

сыпь на теле.

В ведомстве напомнили, что оспа обезьян является оспообразным заболеванием, вызванным вирусами семейства поксвирусов. Болезнь подобна натуральной оспе, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.

Что известно об оспе обезьян По данным Минздрава основными симптомами оспы обезьян являются: горячка,

головная боль,

миалгия (боль в мышцах),

боль в спине,

увеличенные лимфатические узлы,

озноб,

боль в горле,

заложенность носа,

кашель,

сыпь в виде пузырьков. Иногда сначала возникает сыпь, а затем уже другие симптомы. Некоторые могут иметь только сыпь. У одних людей – легкие симптомы, другим – нужна госпитализация. В группу повышенного риска тяжелого течения болезни входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом. Болезнь длится 2 – 4 недели. Известно, что сначала сыпь в виде прыщей или волдырей появляется на лице, внутри рта и других частях тела. Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку через прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. То есть через общение с близкого расстояния, дыхание, прикосновения, поцелуи, секс. Для профилактики Минздрав советует избегать близкого контакта с людьми, имеющими сыпь, мыть руки с мылом, пользоваться дезинфицирующим средством на спиртовой основе.

Что известно о распространении обезьяньей оспы

​Обезьяную оспу до 2022 года фиксировали в странах Центральной и Западной Африки. По данным Минздрава, по состоянию на сентябрь 2022 более половины случаев болезни стали приходиться на Южную и Северную Америку.

Предварительно известно, что в мае 2022 года Всемирная организация здравоохранения сообщила про 92 подтвержденных случая болезни в 12 странах. Тогда говорилось о Великобритании, Португалии, Швеции, Италии, Испании, Франции, Бельгии, Германии, США, Канаде и Австралии.

Следует вспомнить, что уже в июле ВОЗ назвала вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией международного значения. В тот период ЕС одобрил вакцину против обезьяньей оспы.

В соседней Польше 10 июня официально подтвердили первый случай обезьяньей оспы.

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