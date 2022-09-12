Отрицательные последствия обезьяньей оспы

Ученые подсчитали, что 2,7% больных обезьяной оспой потерпели по крайней мере один приступ судорог, 2,4% – спутанность сознания и 2,0% – энцефалит – воспаление головного мозга, которое может привести к длительной нетрудоспособности.

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Но данные о распространенности таких симптомов достаточно ограничены, поскольку в обзоре было выявлено только два случая судорог, пять случаев энцефалита и шесть случаев спутанности сознания. Эксперты считают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как обезьяна оспа может влиять на мозг.

Несколько исследований, включенных в этот систематический обзор и метаанализ доказательств, показали, что мышечные боли, усталость, головная боль, тревога и депрессия были также относительно распространены среди пациентов с обезьяньей оспой. В обзор вошли 19 исследований с 1512 участниками (1031 из которых имели подтвержденную инфекцию) в США, Нигерии, Демократической Республике Конго и Великобритании.

Новая вспышка обезьяньей оспы

Оспа обезьян в первую очередь вызывает поражение кожи и лихорадку и может привести к смерти, хотя во время этой вспышки менее одного из 1000 подтвержденных случаев привели к смерти. Несмотря на то, что этот вирус был эндемичен в некоторых частях Центральной и Западной Африки, 2022 год стал первым годом, когда оспа обезьян распространилась по всему миру, что привлекло повышенное внимание к инфекционному заболеванию.