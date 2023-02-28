Препарат предоставило Управление Европейской комиссии по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения (HERA). Украина получила вакцину в качестве гуманитарной помощи в рамках EU4Health – программы ЕС по здравоохранению, к которой Украина присоединилась в июле 2022 года.

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Вакцина против обезьяньей оспы в Украине

Jynneos – живая вакцина против натуральной оспы и оспы обезьян. Предназначена для людей в возрасте от 18 лет, имеющих высокий риск заражения,

– объяснили в Минздраве.

Полный курс состоит из двух доз с интервалом 28 дней. Людям, которые уже были привиты против натуральной оспы, также могут вакцинироваться против обезьяньей оспы, если с тех пор прошло более 10 лет. Вакцина предназначена для людей от 18 лет.

Ее рекомендуют медицинским работникам, относящимся к группе риска заражения, и людям с высоким риском инфицирования. Пока в ведомстве не уточнили, кто принадлежит к этим группам, но известно, что большинство случаев заражения обнаружили у геев и бисексуалов.

Что известно о обезьяньей оспе

В настоящее время в мире было обнаружено более 80 000 случаев в десятках стран, в которых ранее не диагностировали это заболевание. До мая 2022 г. считалось, что оспа обезьян, болезнь, происходящая от животных, не вызывает больших вспышек за пределами Центральной и Западной Африки.

Ученые считают, что оспа обезьян распространилась по западным странам после двух рейвов в Бельгии и Испании. Усилия по вакцинации вместе с другими мерами взяли болезнь под контроль. В Африке болезнь поражает преимущественно людей, контактирующих с зараженными животными, прежде всего грызунами и белками.

Впервые осп обезьян в Украине диагностировали 15 сентября. Второй случай заболевание в Украине подтвердили 19 сентября.