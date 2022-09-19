Соответствующее заявление было сделано в Минздраве. Первый случай оспы обезьян в Украине был обнаружен 15 сентября.

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19 сентября в Украине зарегистрировали второй случай оспы обезьян. В настоящее время пациента госпитализировали со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках,

– говорится в сообщении.

Сыпь появилась еще в конце августа

Пациент рассказал, что сыпь на теле заметил еще в конце августа. В то же время к врачу обратился всего несколько дней назад. В Минздраве отметили, что нельзя медлить. Если человек заметил симптомы, похожие на оспу обезьян, нужно немедленно обращаться к медикам и находиться на самоизоляции.

По предварительным данным, первое и второе проявление оспы обезьян не связаны между собой.

Примите во внимание! Первый случай оспы обезьян был обнаружен в Украине 15 сентября. Тогда заявили, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов. Впоследствии стало известно, что Минздрав не будет разглашать информацию о месте регистрации случаев обезьяньей оспы. Людей просят не легкомыслить и обращаться за помощью.

Важно – новые детали первого случая обезьяньей оспы в Украине: смотрите видео