Соответствующее заявление было сделано в Минздраве. Первый случай оспы обезьян в Украине был обнаружен 15 сентября.
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19 сентября в Украине зарегистрировали второй случай оспы обезьян. В настоящее время пациента госпитализировали со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках,
– говорится в сообщении.
Сыпь появилась еще в конце августа
Пациент рассказал, что сыпь на теле заметил еще в конце августа. В то же время к врачу обратился всего несколько дней назад. В Минздраве отметили, что нельзя медлить. Если человек заметил симптомы, похожие на оспу обезьян, нужно немедленно обращаться к медикам и находиться на самоизоляции.
По предварительным данным, первое и второе проявление оспы обезьян не связаны между собой.
Важно – новые детали первого случая обезьяньей оспы в Украине: смотрите видео