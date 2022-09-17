Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась из-за поэтапной кампании вакцинации. Об этом 24 каналу рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Глава комитета отметил, что в последние недели по всей стране, особенно в западных областях, фиксируется резкое увеличение количества заболеваний COVID-19.

Если две недели назад это было 1600 больных в сутки, сейчас это превышает 10 тысяч. ВОЗ прогнозирует, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине будет на конец сентября – начало октября . Учитывая то количество, которое мы сейчас видим, так оно и есть,

– объяснил Радуцкий.

По его словам, ситуация с борьбой против COVID-19 в Украине улучшилась, поскольку многие украинцы прошли вакцинацию третьей дозой.

"На сегодня "Омикрон" не такой тяжелый, как были предыдущие штаммы. Тяжелые случаи, к сожалению, есть, но их гораздо меньше сейчас. Если бы не война, то люди тестировались бы регулярнее, и мы имели бы худшую картину. В то же время на сегодня мы имеем достаточное количество вакцин. Минздрав разрешил делать четвертую бустерную вакцину – по совету ВОЗ", – добавил чиновник.

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Кому разрешат бустер и будет ли карантин

Радуцкий указал, что четвертый "бустер" в первую очередь будут делать пожилым людям или с хроническими заболеваниями.

"В ближайшие недели мы ожидаем поступления новых партий вакцин, и я думаю, что Минздрав разблокирует четвертую дозу для всех желающих", – рассказал глава комитета ВР.

В то же время он отметил, что на сегодняшний день нет оснований для введения жестких карантинных ограничений.

Надеюсь, нас это минует. На сегодняшний день для общегосударственных локдаунов пока нет условий, но на местном уровне – в случае очень большого количества больных, местные власти могут вводить какие-то ограничения,

– резюмировал Радуцкий.

Ситуация с коронавирусом: что известно

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 резко упало и призвали мир воспользоваться возможностью положить конец пандемии.

В то же время, наблюдательный орган ЕС по лекарственным средствам одобрил вакцину, нацеленную на новые заразные типы варианта "Омикрон" из-за опасений относительно новой волны COVID-19.

По данным Минздрава, в течение прошлой недели, с 5 по 11 сентября, зафиксировали 23 864 случая инфицирования коронавирусом. Для сравнения: за предыдущую неделю было выявлено 16 155 новых случаев. И это только начало, в ВОЗ считают, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.

Кроме того, два больших клинических испытания показывают, что повышение уровня витамина D у взрослых во время пандемии SARS-CoV-2 не связано с защитой от инфекций дыхательных путей или COVID-19.

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