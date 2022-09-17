Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася через поетапну кампанію вакцинації. Про це 24 каналу розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

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Новий епідсезон

Голова комітету зазначив, що в останні тижні по всій країні, особливо у західних областях, фіксується різке збільшення кількості захворювань на COVID-19.

Якщо два тижні тому це було 1600 хворих на добу, то зараз це перевищує 10 тисяч. ВООЗ прогнозує, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні буде на кінець вересня – початок жовтня. Зважаючи на ту кількість, яку ми зараз бачимо, так воно і є,

– пояснив Радуцький.

За його словами, ситуація з боротьбою проти COVID-19 в Україні покращилась, позаяк багато українців пройшли вакцинацію третьою дозою.

"На сьогодні "Омікрон" не такий важкий, як були попередні штами. Важкі випадки, на жаль, є, але їх набагато менше зараз. Якщо не війна, то люди тестувались би регулярніше, і ми мали б гіршу картину. Водночас на сьогодні ми маємо достатню кількість вакцин. МОЗ дозволив робити четверту бустерну вакцину – за порадою ВООЗ", – додав чиновник.

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Кому дозволять бустер і чи буде карантин

Радуцький вказав, що четвертий "бустер" першочергово робитимуть людям похилого віку або з хронічними захворюваннями.

"Найближчими тижнями ми очікуємо на надходження нових партій вакцин, і я думаю, що МОЗ розблокує четверту дозу для всіх охочих", – розповів голова комітету ВР.

Водночас він зауважив, що на сьогодні немає підстав для запровадження жорстких карантинних обмежень.

Сподіваюся, нас це омине. На сьогодні для загальнодержавних локдаунів поки немає умов, але на місцевому рівні – у разі дуже великої кількості хворих, місцева влада може запроваджувати якісь обмеження,

– резюмував Радуцький.

Ситуація з коронавірусом: що відомо

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 різко впала, та закликали світ скористатися можливістю покласти край пандемії.

Водночас наглядовий орган ЄС з лікарських засобів схвалив вакцину, націлену на нові заразні типи варіанту "Омікрон" через побоювання щодо нової хвилі COVID-19.

За даними МОЗ, протягом минулого тижня, з 5 по 11 вересня, зафіксували 23 864 випадки інфікування коронавірусом. Для порівняння: за попередній тиждень виявили 16 155 нових випадків. І це тільки початок, у ВООЗ вважають, що нова хвиля захворюваності на COVID-19 в Україні досягне піку у жовтні.

Крім того, два великі клінічні випробування показують, що підвищення рівня вітаміну D у дорослих під час пандемії SARS-CoV-2 не було пов’язане із захистом від інфекцій дихальних шляхів або COVID-19.

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