Новая вакцина против коронавируса

Бивалентный препарат, изготовленный Pfizer/BioNTech, направлен на высокоинфекционные типы BA.4 и BA.5 и является первым в своем роде, одобренным в блоке 27 стран.

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Эта рекомендация еще больше расширит арсенал доступных вакцин, чтобы защитить людей от COVID-19, поскольку пандемия продолжается и ожидаются новые волны заражения в холодное время года.

– заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Вакцина предназначена для людей старше 12 лет, которые уже получили по крайней мере одну первичную прививку от коронавируса, и является адаптивной версией оригинального препарата Pfizer Comirnaty.

Эффективность вакцины

Европейские страны стремились поспешно ознакомиться с новым поколением инъекций, чтобы они могли начать кампании усиления в преддверии страшного всплеска COVID во второй половине этого года.

В ЕМА заявили, что последние вакцины лучше соответствуют циркулирующим вариантам SARS-CoV-2 и, как ожидается, обеспечат более широкую защиту от разных вариантов.

"Быстрая оценка имеющихся данных об этих адаптированных вакцинах позволит своевременно использовать их в осенних вакцинальных кампаниях", – добавили в регуляторе.

Рекомендация EMA, которая теперь будет направлена в Европейскую комиссию для окончательного решения, основывалась на клинических данных вакцин Pfizer, направленных против оригинального вируса и варианта Omicron BA.1.