Зокрема, домовилися про навчання для парамедиків з українських служб швидкого реагування. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Підвищення спроможності медичної системи в умовах війни

Навчання проводитимуть у Румунії за сприяння Департаменту з надзвичайних ситуацій МВС цієї держави.

Цей тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах широкомасштабної збройної агресії рф проти України – ситуації, яка погіршилася із настанням зими та поточними викликами, пов’язаними з пандемією COVID-19,

– підкреслили в МВС.

Фінансову допомогу для проведення тренінгів та покриття пов'язаних витрат планують забезпечити через Цільовий фонд реагування на пандемію.

Офіційну церемонію з підписання угоди про співпрацю провели 24 жовтня у штаб-квартирі НАТО.



Євроатлантичний центр НАТО уклав угоду з Румунією про навчання наших парамедиків / Фото з сайту МВС

Зверніть увагу! Цільовий фонд реагування на пандемію COVID-19 створили у 2022 році. Наразі нашій державі надають гуманітарну підтримку у межах реалізації Трастового фонду. Зокрема, в Україну доставляють медичне обладнання та витратні матеріали. Також надають освітню підтримку з підготовки парамедиків. Це сприяє підвищенню готовності та стійкості національної системи охорони здоров'я нашої держави.

Нагадаємо, що парамедик – це фахівець із вищою медичною освітою, який спеціалізується на наданні екстреної медичної допомоги. Зокрема, саме парамедики рятують життя постраждалим на полі бою воїнам.

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