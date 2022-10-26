Зокрема, домовилися про навчання для парамедиків з українських служб швидкого реагування. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
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Підвищення спроможності медичної системи в умовах війни
Навчання проводитимуть у Румунії за сприяння Департаменту з надзвичайних ситуацій МВС цієї держави.
Цей тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах широкомасштабної збройної агресії рф проти України – ситуації, яка погіршилася із настанням зими та поточними викликами, пов’язаними з пандемією COVID-19,
– підкреслили в МВС.
Фінансову допомогу для проведення тренінгів та покриття пов'язаних витрат планують забезпечити через Цільовий фонд реагування на пандемію.
Офіційну церемонію з підписання угоди про співпрацю провели 24 жовтня у штаб-квартирі НАТО.
Євроатлантичний центр НАТО уклав угоду з Румунією про навчання наших парамедиків / Фото з сайту МВС
Нагадаємо, що парамедик – це фахівець із вищою медичною освітою, який спеціалізується на наданні екстреної медичної допомоги. Зокрема, саме парамедики рятують життя постраждалим на полі бою воїнам.
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