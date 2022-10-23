Як зберігати продукти, коли вимкнули світло / Колаж 24 каналу
Через російські атаки по енергетичній інфраструктурі українців попередили про віялові відключення світла. У Центрі громадського здоров'я переконують, що заморожені та охолоджені продукти можуть бути небезпечними для вживання.
У Центрі громадського здоров'я рекомендують дотримуватися низки правил, аби зберегти їжу для безпечного вживання. Зокрема:
Підтримуйте температуру у холодильнику – 4 градуси або нижче. Для морозильной камері — нуль градусів або нижче.
Заморозьте контейнери з водою. Це допоможе зберегти їжу, якщо доведеться виймати її з холодильника.
Купіть сухий або блоковий лід.
Після відключення електроенергії варто тримати дверцята холодильника та морозилки зачиненими. Так, у холодильнику продукти залишаються безпечними упродовж 4 годин, у повній морозилці – 48 годин.
Якщо ж електроенергії немає понад 4 години, рекомендують помістити лід до продуктів у холодильник.
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