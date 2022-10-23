Експерти радять дотримуватися порад, як зберегти їжу, коли немає світла. Про це пише 24 канал.

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Що робити, аби продукти не зіпсувалися

У Центрі громадського здоров'я рекомендують дотримуватися низки правил, аби зберегти їжу для безпечного вживання. Зокрема:

  • Підтримуйте температуру у холодильнику – 4 градуси або нижче. Для морозильной камері — нуль градусів або нижче.
  • Заморозьте контейнери з водою. Це допоможе зберегти їжу, якщо доведеться виймати її з холодильника.
  • Купіть сухий або блоковий лід.
  • Після відключення електроенергії варто тримати дверцята холодильника та морозилки зачиненими. Так, у холодильнику продукти залишаються безпечними упродовж 4 годин, у повній морозилці – 48 годин.
  • Якщо ж електроенергії немає понад 4 години, рекомендують помістити лід до продуктів у холодильник.