Как хранить продукты, когда выключили свет / Коллаж 24 канала
Из-за российских атак по энергетической инфраструктуре, украинцев предупредили о веерных отключениях света. В Центре общественного здоровья утверждают, что замороженные и охлажденные продукты могут быть опасными для употребления.
В Центре общественного здоровья рекомендуют придерживаться ряда правил, чтобы сохранить пищу для безопасного употребления. В частности:
Поддерживайте температуру в холодильнике – 4 градуса или ниже. Для морозильной камеры – ноль градусов или ниже.
Заморозьте контейнеры с водой. Это поможет сберечь пищу, если придется вынимать ее из холодильника.
Купите сухой или блочный лед.
После отключения электроэнергии следует держать дверцы холодильника и морозилки закрытыми. Так, в холодильнике продукты остаются безопасными в течение 4 часов, в полной морозилке – 48 часов.
Если электроэнергии нет более 4 часов, рекомендуют поместить лед к продуктам в холодильник.
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