В частности, договорились об обучении для парамедиков из украинских служб быстрого реагирования. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Повышение возможностей медицинской системы в условиях войны
Учения будут проводить в Румынии при содействии Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД этого государства.
Этот тренинг поможет повысить способность украинской медицинской системы в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины – ситуации, которая ухудшилась с наступлением зимы и текущими вызовами, связанными с пандемией COVID-19,
– подчеркнули в МВД.
Финансовую помощь для проведения тренингов и покрытия связанных расходов планируется обеспечить через Целевой фонд реагирования на пандемию.
Официальную церемонию подписания соглашения о сотрудничестве провели 24 октября в штаб-квартире НАТО.
Евроатлантический центр НАТО заключил соглашение с Румынией об обучении наших медиков / Фото с сайта МВД
Напомним, что парамедик – это специалист с высшим медицинским образованием, специализирующийся на оказании экстренной медицинской помощи. В частности, именно парамедики спасают жизнь пострадавшим на поле боя воинам.
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