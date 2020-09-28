Алкоголь може завдати шкоди здоров'ю будь-якої людини, навіть, яка не страждає хронічними хворобами. При цукровому діабеті шкода алкоголю лише посилюється.

У людей, які приймають таблетки для зниження рівня глюкози в крові або вводять собі інсулін, алкоголь збільшує ризик гіпоглікемії (так називають падіння рівня глюкози в крові нижче 4 ммоль/л), пише Hypoglycemia.

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Гіпоглікемія та алкоголь

Цей стан може виникнути незабаром після випивки або через кілька годин (наприклад, наступного ранку). Його основні симптоми – запаморочення, відчуття голоду, пітливість, поколювання в губах, відчуття тремтіння, стомленість, прискорення пульсу.

Гіпоглікемія може розвиватися, тому що алкоголь заважає печінці випускати глюкозу, де вона зберігається у вигляді глікогену. В результаті рівень глюкози падає під дією ліків, і організм не може це компенсувати.

Як уникнути гіпоглікемії

Не пийте занадто багато алкоголю.

Не пийте на порожній шлунок. Ваша їжа повинна містити вуглеводи.

Майте з собою цукор або глюкозу (цукерки, таблетки глюкози).

Добре, якщо в компанії є людина, яка розуміє ризик гіпоглікемії і знає, що робити.

Носіть якийсь знак, що дозволяє ідентифікувати вас як діабетика. Тоді ризик того, що в разі гіпоглікемії вас сприймуть просто за п'яного, буде нижчим.

Ніколи не припиняйте використовувати інсулін.

Перекусіть перед сном.

Попросіть когось перевірити вранці, чи всі з вами в порядку.

Перевірте рівень глюкози до і після сніданку, якщо є можливість.

Уникайте важкого фізичного навантаження протягом дня.

Гіперглікемія та алкоголь

Відомо і про зворотну дію алкоголю: збільшення рівня глюкози в крові. Механізм цього явища достеменно не відомий. Але маркери регулярної гіперглікемії вчені часто виявляють у питущих (не менше 3-4 порцій алкоголю на день) людей. Вчені припускають, що алкоголь впливає на чутливість тканин до інсуліну.

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Інша шкода алкоголю для діабетиків

Спиртне сприяє ураженню підшлункової залози та печінки, що може погіршувати перебіг цукрового діабету.

Алкоголь збільшує ризик розвитку серцево-судинних хвороб і уражень мозку.

Зловживання алкоголем може посилити кетоацидоз і посилити всі ускладнення цукрового діабету: діабетичні нейропатії та ретинопатію, імпотенцію.

Алкоголь взаємодіє з деякими ліками, які застосовують при діабеті, включаючи метформін.

Зазвичай хворий на діабет може випити зрідка одну-дві чарки, але регулярне зловживання та ігнорування запобіжних заходів можуть призвести до тяжких наслідків. Якщо все ж вирішили випити, то надавайте перевагу низькокалорійним напоям: сухому вину, легкому пиву. Але краще повністю відмовитись від алкоголю, це продовжить вам життя.