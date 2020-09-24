Друга фаза випробувань нового інсуліну для пацієнтів з діабетом другого типу пройшла успішно. Препарат довів свою безпечність й ефективність. Якщо ж і третя фаза випробувань пройде вдало, то діабетики зможуть забути про щоденні ін'єкції.

Компанія з Данії під назвою Novo Nordisk розробила новий засіб ікодек (icodec). Це аналог інсуліну, який має період напіврозпаду близько семи днів. Це означає, що колоти його необхідно лише раз на тиждень, повідомляє New Atlas.

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Окрім того, що він запобігає руйнуванню ферментам, ікодек ще й зв'язується з альбуміном – білком, який виробляє печінка. Це допомагає підтримувати стабільно повільне виділення речовини.

Під час другої фази подвійного контрольного випробування вчені навмання розподілили 247 учасників. Одна група отримувала щоденні уколи інсуліну і щотижневі в плацебо, а друга – навпаки.

Через 26 тижнів науковці не виявили різниці у побічних ефектах між двома групами. Вимірявши рівень цукру в крові фахівці виявили, що щотижневі уколи ікодеку виявилися такими ж ефективними, як щоденні ін'єкції інсуліну.

Оскільки інсулін вводять один-два рази на день, щотижневі ін'єкції ікодеку значно полегшать життя різним категоріям людям з діабетом другого типу.

Третя фаза досліджень препарату повинна стартувати наприкінці 2021 року. Також незабаром заявляться результати дослідження ікодеку на хворих з діабетом першого типу.