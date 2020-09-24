Вторая фаза испытаний нового инсулина для пациентов с диабетом второго типа прошла успешно. Препарат доказал свою безопасность и эффективность. Если же и третья фаза испытаний пройдет удачно, то диабетики смогут забыть о ежедневных инъекциях.

Компания из Дании под названием Novo Nordisk разработала новое средство ікодек (icodec). Это аналог инсулина с периодом полураспада около семи дней. Это означает, что колоть его необходимо лишь раз в неделю, сообщает New Atlas.

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Кроме того, что он предотвращает разрушение ферментов, икодек еще и связывается с альбумином – белком, который вырабатывает печень. Это помогает поддерживать стабильно медленное выделение вещества.

Во время второй фазы двойного контрольного испытания ученые наугад распределили 247 участников. Одна группа получала ежедневные уколы инсулина и еженедельные в плацебо, а вторая – наоборот.

Через 26 недель ученые не обнаружили разницы в побочных эффектах между двумя группами. Измерив уровень сахара в крови специалисты обнаружили, что еженедельные уколы икодека оказались такими же эффективными, как ежедневные инъекции инсулина.

Поскольку инсулин вводят один-два раза в день, еженедельные инъекции икодека значительно облегчат жизнь различным категориям людям с диабетом второго типа.

Третья фаза исследований препарата должна стартовать в конце 2021 года. Также вскоре заявятся результаты исследования икодека на больных с диабетом первого типа.