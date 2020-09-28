Можно ли употреблять алкоголь при диабете
Алкоголь может нанести вред здоровью любого человека, даже не страдающего хроническими болезнями. При сахарном диабете вред алкоголя лишь усиливается.
У людей, которые принимают таблетки для снижения уровня глюкозы в крови или вводят себе инсулин, алкоголь увеличивает риск гипогликемии (так называют падение уровня глюкозы в крови ниже 4 ммоль/л), пишет Hypoglycemia.
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Гипогликемия и алкоголь
Это состояние может возникнуть вскоре после выпивки или через несколько часов (например, на утро). Его основные симптомы – головокружение, чувство голода, потливость, покалывание в губах, ощущение дрожания, усталость, учащение пульса.
Гипогликемия может развиваться, потому что алкоголь мешает печени выпускать глюкозу, где она хранится в виде гликогена. В результате уровень глюкозы падает под действием лекарств, и организм не может это компенсировать.
Как избежать гипогликемии
- Не пейте слишком много алкоголя.
- Не пейте на пустой желудок. Ваша пища должна содержать углеводы.
- Имейте с собой сахар или глюкозу (конфеты, таблетки глюкозы).
- Хорошо, если в компании есть человек, который понимает риск гипогликемии и знает, что делать.
- Носите какой-то знак, позволяющий идентифицировать вас как диабетика. Тогда риск того, что в случае гипогликемии вас воспримут просто за пьяного, будет ниже.
- Никогда не прекращайте использовать инсулин.
- Перекусите перед сном.
- Попросите кого-нибудь проверить утром, все ли с вами в порядке.
- Проверьте уровень глюкозы до и после завтрака, если есть возможность.
- Избегайте тяжелой физической нагрузки в течение дня.
Гипергликемия и алкоголь
Известно и об обратном действии алкоголя: увеличении уровня глюкозы в крови. Механизм этого явления доподлинно не известен. Но маркеры регулярной гипергликемии ученые часто обнаруживают у пьющих (не менее 3-4 порций алкоголя в день) людей. Ученые предполагают, что алкоголь влияет на чувствительность тканей к инсулину.
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Другой вред алкоголя для диабетиков
- Спиртное способствует поражению поджелудочной железы и печени, что может ухудшать течение сахарного диабета.
- Алкоголь увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и поражений мозга.
- Злоупотребление алкоголем может усугубить кетоацидоз и усугубить все осложнения сахарного диабета: диабетические нейропатии и ретинопатию, импотенцию.
- Алкоголь взаимодействует с некоторыми лекарствами, которые применяют при диабете, включая метформин.
Обычно больной диабетом может выпить изредка одну-две рюмки, но регулярное злоупотребление и игнорирование мер предосторожности могут привести к тяжелым последствиям. Если все же решили выпить, то отдавайте предпочтение низкокалорийным напиткам: сухому вину, легкому пиву. Но лучше полностью отказаться от алкоголя, это продлит вам жизнь.