Алкоголь может нанести вред здоровью любого человека, даже не страдающего хроническими болезнями. При сахарном диабете вред алкоголя лишь усиливается.

У людей, которые принимают таблетки для снижения уровня глюкозы в крови или вводят себе инсулин, алкоголь увеличивает риск гипогликемии (так называют падение уровня глюкозы в крови ниже 4 ммоль/л), пишет Hypoglycemia.

Также на тему: Возросли шансы, что диабетики таки смогут отказаться от ежедневных инъекций инсулина

Гипогликемия и алкоголь

Это состояние может возникнуть вскоре после выпивки или через несколько часов (например, на утро). Его основные симптомы – головокружение, чувство голода, потливость, покалывание в губах, ощущение дрожания, усталость, учащение пульса.

Гипогликемия может развиваться, потому что алкоголь мешает печени выпускать глюкозу, где она хранится в виде гликогена. В результате уровень глюкозы падает под действием лекарств, и организм не может это компенсировать.

Как избежать гипогликемии

Не пейте слишком много алкоголя.

Не пейте на пустой желудок. Ваша пища должна содержать углеводы.

Имейте с собой сахар или глюкозу (конфеты, таблетки глюкозы).

Хорошо, если в компании есть человек, который понимает риск гипогликемии и знает, что делать.

Носите какой-то знак, позволяющий идентифицировать вас как диабетика. Тогда риск того, что в случае гипогликемии вас воспримут просто за пьяного, будет ниже.

Никогда не прекращайте использовать инсулин.

Перекусите перед сном.

Попросите кого-нибудь проверить утром, все ли с вами в порядке.

Проверьте уровень глюкозы до и после завтрака, если есть возможность.

Избегайте тяжелой физической нагрузки в течение дня.

Гипергликемия и алкоголь

Известно и об обратном действии алкоголя: увеличении уровня глюкозы в крови. Механизм этого явления доподлинно не известен. Но маркеры регулярной гипергликемии ученые часто обнаруживают у пьющих (не менее 3-4 порций алкоголя в день) людей. Ученые предполагают, что алкоголь влияет на чувствительность тканей к инсулину.

Также на тему: Ученые подсчитали, на сколько лет диабет сокращает жизнь

Другой вред алкоголя для диабетиков

Спиртное способствует поражению поджелудочной железы и печени, что может ухудшать течение сахарного диабета.

Алкоголь увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и поражений мозга.

Злоупотребление алкоголем может усугубить кетоацидоз и усугубить все осложнения сахарного диабета: диабетические нейропатии и ретинопатию, импотенцию.

Алкоголь взаимодействует с некоторыми лекарствами, которые применяют при диабете, включая метформин.

Обычно больной диабетом может выпить изредка одну-две рюмки, но регулярное злоупотребление и игнорирование мер предосторожности могут привести к тяжелым последствиям. Если все же решили выпить, то отдавайте предпочтение низкокалорийным напиткам: сухому вину, легкому пиву. Но лучше полностью отказаться от алкоголя, это продлит вам жизнь.