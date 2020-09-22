Исследователи смоделировали продолжительность жизни у людей с диабетом и без него. В среднем люди с диабетом 1 типа живут на 8 лет меньше, а люди с диабетом 2 типа – на 2 года меньше.

Такие выводы сделали медики из Университета Манчестера, пишет медицинский журнал Medicall Press.

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Ученые применили относительные показатели смертности от диабета к показателям численности населения для каждого возраста и пола, а затем рассчитали ожидаемую продолжительность жизни в будущем для групп населения с диабетом 1 типа, диабетом 2 типа и без диабета.

Модель расчета:

Исследователи использовали данные 6165 врачей общей практики, которые вели 41,3 миллиона пациентов, из которых 21,7 тысячи имели диабет 1-го типа и 2,5 миллиона – диабет 2-го типа.

Модель показала, что в среднем человек с сахарным диабетом 1-го типа теряет до 7,6 года жизни.

А люди с сахарным диабетом 2-го типа до 1,7 года жизни.

Впрочем, авторы не учитывали данные о смертности на национальном уровне. Кроме того, вполне вероятно, что смертности способствуют и другие факторы, такие как курение, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, гипертония.

Они станут предметом будущего полного анализа с данными на уровне общей практики.