Дослідники змоделювали тривалість життя у людей з діабетом і без нього. В середньому люди з діабетом 1 типу живуть на 8 років менше, а люди з діабетом 2 типу – на 2 роки менше.

Такі висновки зробили медики з Університету Манчестера, пише медичний журнал Medicall Press.

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Вчені застосували відносні показники смертності від діабету до показників чисельності населення для кожного віку і статі, а потім розрахували очікувану тривалість життя в майбутньому для груп населення з діабетом 1 типу, діабетом 2 типу і без діабету.

Модель розрахунку:

Дослідники використовували дані 6 165 лікарів загальної практики, які вели 41,3 мільйона пацієнтів, з яких 21,7 тисячі мали діабет 1-го типу та 2,5 мільйона – діабет 2-го типу.

В середньому людина з цукровим діабетом 1-го типу втрачає до 7,6 року життя.

А люди з цукровим діабетом 2-го типу до 1,7 року життя.

Втім, автори не враховували дані про смертність на національному рівні. Крім того, цілком імовірно, що смертності сприяють й інші фактори, такі як куріння, малорухливий спосіб життя, надмірна вага, гіпертонія.

Вони стануть предметом майбутнього повного аналізу з даними на рівні загальної практики.