Вчені підрахували, на скільки років діабет скорочує життя
Дослідники змоделювали тривалість життя у людей з діабетом і без нього. В середньому люди з діабетом 1 типу живуть на 8 років менше, а люди з діабетом 2 типу – на 2 роки менше.
Такі висновки зробили медики з Університету Манчестера, пише медичний журнал Medicall Press.
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Вчені застосували відносні показники смертності від діабету до показників чисельності населення для кожного віку і статі, а потім розрахували очікувану тривалість життя в майбутньому для груп населення з діабетом 1 типу, діабетом 2 типу і без діабету.
Модель розрахунку:
Дослідники використовували дані 6 165 лікарів загальної практики, які вели 41,3 мільйона пацієнтів, з яких 21,7 тисячі мали діабет 1-го типу та 2,5 мільйона – діабет 2-го типу.
- В середньому людина з цукровим діабетом 1-го типу втрачає до 7,6 року життя.
- А люди з цукровим діабетом 2-го типу до 1,7 року життя.
Втім, автори не враховували дані про смертність на національному рівні. Крім того, цілком імовірно, що смертності сприяють й інші фактори, такі як куріння, малорухливий спосіб життя, надмірна вага, гіпертонія.
Вони стануть предметом майбутнього повного аналізу з даними на рівні загальної практики.