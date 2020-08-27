Часто можна почути думку, що ліки не можна приймати після того, як термін придатності збіг, або ж про те, що вітаміни – це не ліки. Тема домашньої аптечки важлива, адже препарати з діючою речовиною мають ряд показів та протипоказів.

Факти, яких ви могли не знати про ліки розповіла провізорка Білошицька Аня.

Читайте також Вітаміни та мінерали покращують здоров'я лише, якщо надходять з їжі

БАДи абсолютно безпечні та натуральні засоби

Не всі БАДи мають рослинний склад

Вимоги щодо реєстрації значно простіші ніж до лікарських засобів

Можуть використовуватись лише за призначенням лікаря

В аптеках продають підробки

Дійсно іноді виявляють фальсифікати та вилучають партії з аптечних закладів, але це не таке часте явище, оскільки підробити препарат не так просто (ідентичне оформлення пакування, лікарських форм, знайти шляхи пропуску засобів до дистриб'юторів, уникаючи контактів з контрольними органами).

Термін зберігання препарату відповідає даті на упакуванні

Не для всіх. Деякі лікарські форми після відкриття можуть зберігатись близько місяця або менше/більше. Тому зберігайте інструкцію, записуйте дату відкриття засобу та дотримуйтесь умов зберігання.