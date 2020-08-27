Часто можно услышать мнение, что лекарства нельзя принимать после того, как срок годности истек, или же о том, что витамины – это не лекарства. Тема домашней аптечки важна, ведь препараты с действующим веществом имеют ряд показаний и противопоказаний.

Факты, которых вы могли не знать о лекарствах рассказала провизор Белошицкая Аня.

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БАДы абсолютно безопасные и натуральные средства

Не все БАДы имеют растительный состав

Требования к регистрации значительно проще чем к лекарственным средствам

Могут использоваться только по назначению врача

В аптеках продают подделки

Действительно иногда обнаруживают фальсификаты и изымают партии из аптечных заведений, но это не такое частое явление, поскольку подделать препарат не так просто (идентичное оформление упаковки, лекарственных форм, найти пути пропуска средств к дистрибьюторам, избегая контактов с контролирующими органами).

Срок хранения препарата соответствует дате на упаковке

Не для всех. Некоторые лекарственные формы после открытия могут храниться около месяца или меньше/больше. Поэтому храните инструкцию, записывайте дату открытия средства и соблюдайте условия хранения.