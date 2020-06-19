Медичні маски на вулиці вже можна не носити. Одягати засоби індивідуального захисту потрібно, заходячи усередину приміщень, де є масове скупчення людей. Щодо рукавичок, то їх носіння недоцільне. Чому, пояснив головний санітарний лікар України.

Віктор Ляшко зазначив, що передусім варто мити руки та обробляти їх антисептиком, пише УНІАН.

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Так, Ляшко нагадав, як на початку карантину команда МОЗ піддалась критики через те, що рекомендували носіння масок усім людям, які перебувають у громадських будівлях. Втім вже через два місяці такі ж рекомендації оголосило ВООЗ.

Віктор Ляшко “Який шквал критики було вилито на МОЗ. За два місяці ВООЗ підтверджує цей факт і каже, що в умовах пандемії маску повинні одягати всі, оскільки можуть бути потенційно інфікованими.”

Ляшко зазначив, що наразі носіння масок на вулиці не є обов'язковим, але заходячи до громадської будівлі, слід таки одягати маску на обличчя належним чином, щоб вона прикривала органи дихання.

Також заступник міністра охорони здоров'я додав, що він рекомендує українцям часто мити руки і обробляти їх антисептиком. А ось рукавички одягати не потрібно.



Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу