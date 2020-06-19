Медицинские маски на улице уже можно не носить. Надевать средства индивидуальной защиты нужно, заходя внутрь помещений, где есть массовое скопление людей. Что касается перчаток, то их ношение нецелесообразно. Почему, объяснил главный санитарный врач Украины.

Виктор Ляшко отметил, что прежде всего стоит мыть руки и обрабатывать их антисептиком, пишет УНИАН.

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Так, Ляшко напомнил, как в начале карантина команда Минздрава подверглась критике за то, что рекомендовала ношение масок всем людям, которые находятся в общественных помещениях. Впрочем уже через два месяца такие же рекомендации объявил ВОЗ.

Виктор Ляшко "Какой шквал критики был вылит на Минздрав. За два месяца ВОЗ подтверждает этот факт и говорит, что в условиях пандемии маску должны одевать все, поскольку могут быть потенциально инфицированными".

Ляшко отметил, что в настоящее время ношение масок на улице не является обязательным, но заходя в общественное помещение, следует таки одевать маску на лицо должным образом, чтобы она прикрывала органы дыхания.

Также заместитель министра здравоохранения добавил, что он рекомендует украинцам часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. А вот перчатки одевать не нужно.



Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канал