Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко сначала не пускали в Житомирский областной лабораторный центр. Но несмотря на протесты, он смог назначить нового санитарного руководителя области.

Он уже второй раз приехал в Житомир, чтобы уволить Зиновия Парамонова, сообщает ТСН.

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Сначала ему помешал коллектив лабораторного центра, который выступал против увольнения их руководителя.

Однако, как сообщает Житомирская ОГА, Ляшко все же представил нового главного санитарного врача области. Им стал Александр Зарицкий, который был руководителем КП "Областной центр общественного здоровья".

Протесты из-за увольнения Парамонова / Фото Житомир online

Почему хотят уволить Парамонова

72-летний медик в начале мая заявил, что лабораторный центр не будет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус из-за перегруженности.

В Минздраве возмутились из-за такого поведения и начали готовить приказ об увольнении чиновника из-за невыполнения обязанностей.