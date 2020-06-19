Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге отметил, что речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах и учреждениях, пишет 24 канал.

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По словам Степанова, люди не одевают маски в транспорте, а также есть супермаркеты, в которых не соблюдают социальную дистанцию.

"Мы считаем, что жесткие ограничения должны вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе ночных клубов"

По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали 34 984 случая коронавирусной болезни. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 921 человека.



Почему снова могут усилить карантин / Инфографика 24 канала

В Минздраве в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать ограничения для противодействия эпидемии: использовать защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и пользоваться дезинфекторами.



Динамика новых заражений на коронавирус / Инфографика 24 канала

Актуально Анархия полная, – Степанов прокомментировал поведение украинцев во время карантина

В Украине действует адаптивный карантин, ослаблять или усиливать меры можно в каждой области отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Наивысшее количество случаев заболевания COVID-19 теперь фиксируют во Львовской, Ровненской, Закарпатской, Черновицкой областях и в городе Киеве.

Известно, что сейчас карантин продлили до 31 июля, но с определенными послаблениями, которые действуют с 12 мая, именно с тех пор и начали фиксировать рекордные показатели заболеваемости.