По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали 34 984 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 921 человека.

Актуальные данные по системе мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины по состоянию на 19 июня, пишет 24 канал.

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Умерли от осложнений коронавирусной болезни 985 украинцев, из которых 19 за минувшие сутки. Вместе с тем, количество пациентов, которые выздоровели выросла до 16 033, а 586 больных получили отрицательный тест на COVID-19 в течение последних 24 часов.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали во Львовской области (+142), Ровненской (+121), в Киеве (+92), Закарпатской области (+78) и в Черновицкой области (+76).

Антирекорд, которого Украина еще не знала,

– прокомментировал суточный показатель инфицированных Максим Степанов во время брифинга Минздраве.

Статистика распространения коронавируса состоянию на 19 июня

Винницкая область – 1596 случаев;

Волынская область – 1673 случая;

Днепропетровская область – 1021 случай;

Донецкая область – 350 случаев;

Житомирская область – 1201 случай;

Закарпатская область – 1960 случаев;

Запорожская область – 547 случаев;

Ивано-Франковская область – 1940 случая;

Кировоградская область – 604 случая;

м. Киев – 4176 случаев;

Киевская область – 2142 случая;

Львовская область – 3540 случаев;

Луганская область – 71 случай;

Николаевская область – 338 случаев;

Одесская область – 1200 случаев;

Полтавская область – 289 случаев;

Ровненская область – 2693 случая;

Сумская область – 246 случаев;

Тернопольская область – 1605 случаев;

Харьковская область – 1744 случая;

Херсонская область – 185 случаев;

Хмельницкая область – 608 случаев;

Черновицкая область – 4211 случаев;

Черкасская область – 585 случаев;

Черниговская область – 459 случаев.



Динамика новых заболеваний / Инфографика 24 канала

За минувшие сутки лаборатории осуществили 19 365 тестов для выявления коронавирусной инфекции, из которых 11 465 методом ПЦР.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала