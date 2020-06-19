921 случай инфицирования COVID-19: новый рекордный показатель в Украине
По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали 34 984 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 921 человека.
Актуальные данные по системе мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины по состоянию на 19 июня, пишет 24 канал.
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Умерли от осложнений коронавирусной болезни 985 украинцев, из которых 19 за минувшие сутки. Вместе с тем, количество пациентов, которые выздоровели выросла до 16 033, а 586 больных получили отрицательный тест на COVID-19 в течение последних 24 часов.
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали во Львовской области (+142), Ровненской (+121), в Киеве (+92), Закарпатской области (+78) и в Черновицкой области (+76).
Антирекорд, которого Украина еще не знала,
– прокомментировал суточный показатель инфицированных Максим Степанов во время брифинга Минздраве.
- Винницкая область – 1596 случаев;
- Волынская область – 1673 случая;
- Днепропетровская область – 1021 случай;
- Донецкая область – 350 случаев;
- Житомирская область – 1201 случай;
- Закарпатская область – 1960 случаев;
- Запорожская область – 547 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1940 случая;
- Кировоградская область – 604 случая;
- м. Киев – 4176 случаев;
- Киевская область – 2142 случая;
- Львовская область – 3540 случаев;
- Луганская область – 71 случай;
- Николаевская область – 338 случаев;
- Одесская область – 1200 случаев;
- Полтавская область – 289 случаев;
- Ровненская область – 2693 случая;
- Сумская область – 246 случаев;
- Тернопольская область – 1605 случаев;
- Харьковская область – 1744 случая;
- Херсонская область – 185 случаев;
- Хмельницкая область – 608 случаев;
- Черновицкая область – 4211 случаев;
- Черкасская область – 585 случаев;
- Черниговская область – 459 случаев.
Динамика новых заболеваний / Инфографика 24 канала