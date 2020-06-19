921 випадок інфікування COVID-19: новий рекордний показник в Україні
Станом на 19 червня в Україні зафіксували 34 984 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу інфекцію виявили у 921 людини.
Актуальні дані згідно з системою моніторингу поширення коронавірусу апарату РНБО України станом на 19 червня, пише 24 канал.
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Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 985 українців, з яких 19 за минулу добу. Разом з тим, кількість пацієнтів, які одужали зросла до 16 033, так 586 хворих отримали негативний тест на COVID-19 впродовж останніх 24 годин.
Найбільша кількість нових випадків зафіксували у Львівській області (+142), Рівненській (+121), у місті Києві (+92), Закарпатській області (+78) та у Чернівецькій області (+76).
Антирекорд, якого Україна ще не знала,
– прокоментував добовий показник інфікованих Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.
Статистика поширення коронавірусу станом на 19 червня
- Вінницька область — 1596 випадків;
- Волинська область — 1673 випадки;
- Дніпропетровська область — 1021 випадок;
- Донецька область — 350 випадків;
- Житомирська область — 1201 випадок;
- Закарпатська область — 1960 випадків;
- Запорізька область — 547 випадків;
- Івано-Франківська область — 1940 випадки;
- Кіровоградська область — 604 випадки;
- м. Київ — 4176 випадків;
- Київська область — 2142 випадки;
- Львівська область — 3540 випадків;
- Луганська область — 71 випадок;
- Миколаївська область — 338 випадків;
- Одеська область — 1200 випадків;
- Полтавська область — 289 випадків;
- Рівненська область — 2693 випадки;
- Сумська область — 246 випадків;
- Тернопільська область — 1605 випадків;
- Харківська область — 1744 випадки;
- Херсонська область — 185 випадків;
- Хмельницька область — 608 випадків;
- Чернівецька область — 4211 випадків;
- Черкаська область — 585 випадків;
- Чернігівська область — 459 випадків.