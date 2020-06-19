Станом на 19 червня в Україні зафіксували 34 984 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу інфекцію виявили у 921 людини.

Актуальні дані згідно з системою моніторингу поширення коронавірусу апарату РНБО України станом на 19 червня, пише 24 канал.

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Померли від ускладнень коронавірусної хвороби 985 українців, з яких 19 за минулу добу. Разом з тим, кількість пацієнтів, які одужали зросла до 16 033, так 586 хворих отримали негативний тест на COVID-19 впродовж останніх 24 годин.

Найбільша кількість нових випадків зафіксували у Львівській області (+142), Рівненській (+121), у місті Києві (+92), Закарпатській області (+78) та у Чернівецькій області (+76).

Антирекорд, якого Україна ще не знала,

– прокоментував добовий показник інфікованих Максим Степанов під час брифінгу МОЗ.

Статистика поширення коронавірусу станом на 19 червня

Вінницька область — 1596 випадків;

Волинська область — 1673 випадки;

Дніпропетровська область — 1021 випадок;

Донецька область — 350 випадків;

Житомирська область — 1201 випадок;

Закарпатська область — 1960 випадків;

Запорізька область — 547 випадків;

Івано-Франківська область — 1940 випадки;

Кіровоградська область — 604 випадки;

м. Київ — 4176 випадків;

Київська область — 2142 випадки;

Львівська область — 3540 випадків;

Луганська область — 71 випадок;

Миколаївська область — 338 випадків;

Одеська область — 1200 випадків;

Полтавська область — 289 випадків;

Рівненська область — 2693 випадки;

Сумська область — 246 випадків;

Тернопільська область — 1605 випадків;

Харківська область — 1744 випадки;

Херсонська область — 185 випадків;

Хмельницька область — 608 випадків;

Чернівецька область — 4211 випадків;

Черкаська область — 585 випадків;

Чернігівська область — 459 випадків.



Динаміка нових захворювань / Інфографіка 24 каналу