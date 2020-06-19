Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу зазначив, що мова йде про транспорт, деякі супермаркети, пише 24 канал.

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За словами Степанова, люди не одягають маски в транспорті, а також є супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.

“Ми вважаємо, що жорсткі обмеження повинні вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед кажу про обмеження роботи тих чи інших закладів. В тому числі нічних клубів”

Станом на 19 червня в Україні зафіксували 34 984 випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу інфекцію виявили у 921 людини.

Чому знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу У МОЗ вкотре нагадали про необхідність дотримуватися обмежень для протидії епідемії: використовувати захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, мити руки та користуватися дезінфекторами.

Динаміка нових заражень / Інфографіка 24 каналу

Актуально Анархія повна, – Степанов прокоментував поведінку українців під час карантину

В Україні діє адаптивний карантин, послаблювати чи посилювати заходи можна у кожній області окремо, залежно від епідеміологічної ситуації в регіоні.

Найвищу кількість випадків захворювання на COVID-19 наразі фіксують у Львівській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій областях та у місті Києві.

Відомо, що наразі карантин продовжили до 31 липня, але з певними послабленнями, які діють з 12 травня, саме відтоді і почали фіксувати рекордні показники захворюваності.



Карантин в Україні продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу