Головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка спочатку не пускали до Житомирського обласного лабораторного центру. Але попри протести, він зміг призначити нового санітарного керівника області.

Він вже вдруге приїхав в Житомир, щоб звільнити Зіновія Парамонова, повідомляє ТСН.

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Спочатку йому завадив колектив лабораторного центру, які виступали проти звільнення їхнього керівника.

Проте, як повідомляє Житомирська ОДА, Ляшко все ж представив нового головного санлікаря області. Ним став Олександр Зарицький, який був керівником КП "Обласний центр громадського здоров'я".



Протести через звільнення Парамонова / Фото Житомир online

Чому хочуть звільнити Парамонова

72-річний медик на початку травня заявив, що лабораторний центр не буде приймати зразки для ПЛР-тестів на коронавірус через перевантаженість.

У МОЗ обурились через таку поведінку й почали готувати наказ про звільнення чиновника, через невиконання обов'язків.