Ляшко все ж зміг призначити нового санлікаря Житомирщини
Головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка спочатку не пускали до Житомирського обласного лабораторного центру. Але попри протести, він зміг призначити нового санітарного керівника області.
Він вже вдруге приїхав в Житомир, щоб звільнити Зіновія Парамонова, повідомляє ТСН.
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Спочатку йому завадив колектив лабораторного центру, які виступали проти звільнення їхнього керівника.
Проте, як повідомляє Житомирська ОДА, Ляшко все ж представив нового головного санлікаря області. Ним став Олександр Зарицький, який був керівником КП "Обласний центр громадського здоров'я".
Протести через звільнення Парамонова / Фото Житомир online
Чому хочуть звільнити Парамонова
72-річний медик на початку травня заявив, що лабораторний центр не буде приймати зразки для ПЛР-тестів на коронавірус через перевантаженість.
У МОЗ обурились через таку поведінку й почали готувати наказ про звільнення чиновника, через невиконання обов'язків.