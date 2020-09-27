Щоб ваше інтимне життя стало кращим і цікавішим, варто переглянути свій раціон. Дієтолог Аманда Урселл розповіла про 10 продуктів, які можуть значно покращити сексуальне здоров’я жінок і чоловіків.

У раціон варто додати продукти, які балансують рівень гормонів і підсилюють приплив крові до органів малого таза, тим самим стимулюючи статевий потяг. Поради експерта опублікували The Sun.

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10 продуктів для поліпшення сексуального життя

Устриці

Нестача цинку в організмі чоловіків призводить до імпотенції. А ось устриці є багатими на цинк. Тому дві устриці цілком забезпечать денну норму цинку.

Устриці можна замінити на пісне червоне м'ясо.

Лосось

Хороша циркуляція крові – це запорука активного інтимного життя. Лосось, як і будь-яка інша жирна риба, містить Омега-3 жирні кислоти, які й необхідні для циркуляції крові в організмі.



Лосось покращує лібідо / unsplash.com

Стейк

У стейку містяться найважливіший мікроелемент для підвищення рівня енергії – залізо. Нестача заліза в організмі спричиняє кволість та відчуття втоми.

Також залізо є в таких продуктах як вітамінізовані пластівці, горіхи, цілозерновий хліб, яйця і броколі.

Спаржа

Спаржа містить вітамін В та вітамін Е, які відіграють важливу роль у поліпшенні кровотоку, і корисна для здоров'я серця.

Тому спаржа сприяє здоровому сексуальному життю.

Перець чилі

Якщо ви нормально сприймаєте гострі спеції та їжу, для поліпшення сексуального бажання дієтолог рекомендує додавати в страви перець чилі.



Перець чилі покращує метаболізм / unsplash.com

Ця пекуча спеція підвищує температуру їжі, прискорює обмін речовин і викликає прилив адреналіну. Також окрім перцю в їжу можна додавати імбир.

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Авокадо

Авокадо – потужний афродизіак, який містить безліч вітамінів, жирні кислоти, клітковину, білок, які важливі для інтимного здоров'я і чоловіків, і жінок.

Авокадо також містить фолати й цинк, які стимулюють приплив крові до органів таза.

Вода

Не лише алкоголь у вас може викликати більше сексуальне бажання. Проста вода не лише бореться зі стресом та втомою, а також із сухістю в інтимній зоні.

Адже зволоження для вашого організму повинне бути постійним, що безумовно позитивно позначиться на яскравому сексуальному житті.

Волоські горіхи

Горіхи багаті Омегою-3 жирними кислоти та вітаміном Е, які необхідні для здорового серця.



Волоські горіхи покращують роботу серця / unsplash.com

А здорове серце відповідно грає вирішальну роль для підтримки рівня енергії та циркуляції крові.

Ківі

Ківі є прекрасним джерелом вітаміну С, що сприяє зміцненню стінок кровоносних судин і покращення кровообігу.

Кориця

Ще одна спеція, яка не лише ароматно пахне, а й стимулює обмін речовин і кровообіг, знімає депресію і налаштовує на позитивний грайливий лад.

До речі, п'янкий аромат кориці використовувався в мистецтві спокуси в країнах Далекого Сходу.

Продукти, від яких зникає бажання