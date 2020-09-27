Чтобы ваша интимная жизнь стала лучше и интереснее, стоит пересмотреть свой рацион. Диетолог Аманда Урселл рассказала о 10 продуктов, которые могут значительно улучшить сексуальное здоровье женщин и мужчин.

В рацион следует добавить продукты, которые балансируют уровень гормонов и усиливают приток крови к органам малого таза, тем самым стимулируя половое влечение. Советы эксперта опубликовали The Sun.

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10 продуктов для улучшения сексуальной жизни

Устрицы

Недостаток цинка в организме мужчин приводит к импотенции. А вот устрицы богаты цинком. Поэтому две устрицы вполне обеспечат дневную норму цинка.

Устрицы можно заменить на постное красное мясо.

Лосось

Хорошая циркуляция крови – это залог активной интимной жизни. Лосось, как и любая другая жирная рыба, содержит Омега-3 жирные кислоты, которые и необходимы для циркуляции крови в организме.



Лосось улучшает либидо / unsplash.com

Стейк

В стейке содержатся важнейший микроэлемент для повышения уровня энергии – железо. Недостаток железа в организме вызывает слабость и ощущение усталости.

Также железо есть в таких продуктах как витаминизированные хлопья, орехи, цельнозерновой хлеб, яйца и брокколи.

Спаржа

Спаржа содержит витамин В и витамин Е, которые играют важную роль в улучшении кровотока, и полезна для здоровья сердца.

Поэтому спаржа способствует здоровой сексуальной жизни.

Перец чили

Если вы нормально воспринимаете острые специи и еду, для улучшения сексуального желания диетолог рекомендует добавлять в блюда перец чили.



Перец чили улучшает метаболизм / unsplash.com

Эта жгучая специя повышает температуру пищи, ускоряет обмен веществ и вызывает прилив адреналина. Также кроме перца в пищу можно добавлять имбирь.

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Авокадо

Авокадо – мощный афродизиак, который содержит множество витаминов, жирные кислоты, клетчатку, белок, которые важны для интимного здоровья и мужчин, и женщин.

Авокадо также содержит фолат и цинк, которые стимулируют приток крови к органам таза.

Вода

Не только алкоголь у вас может вызвать большее сексуальное желание. Простая вода не только борется со стрессом и усталостью, но также с сухостью в интимной зоне.

Ведь водонасыщение вашего организма должно быть постоянным, что безусловно положительно скажется на яркой сексуальной жизни.

Грецкие орехи

Орехи богаты на Омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые необходимы для здорового сердца.



Грецкие орехи улучшают работу сердца / unsplash.com

Ну, а здоровое сердце соответственно играет решающую роль для поддержания уровня энергии и циркуляции крови.

Киви

Киви является прекрасным источником витамина С, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и улучшения кровообращения.

Корица

Еще одна специя, которая не только ароматно пахнет, но и стимулирует обмен веществ и кровообращение, снимает депрессию и настраивает на позитивный игривый лад.

Кстати, пьянящий аромат корицы использовался в искусстве соблазна в странах Дальнего Востока.

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