Продукты, которые улучшают сексуальное здоровье: неожиданный список
Чтобы ваша интимная жизнь стала лучше и интереснее, стоит пересмотреть свой рацион. Диетолог Аманда Урселл рассказала о 10 продуктов, которые могут значительно улучшить сексуальное здоровье женщин и мужчин.
В рацион следует добавить продукты, которые балансируют уровень гормонов и усиливают приток крови к органам малого таза, тем самым стимулируя половое влечение. Советы эксперта опубликовали The Sun.
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10 продуктов для улучшения сексуальной жизни
Устрицы
Недостаток цинка в организме мужчин приводит к импотенции. А вот устрицы богаты цинком. Поэтому две устрицы вполне обеспечат дневную норму цинка.
Устрицы можно заменить на постное красное мясо.
Лосось
Хорошая циркуляция крови – это залог активной интимной жизни. Лосось, как и любая другая жирная рыба, содержит Омега-3 жирные кислоты, которые и необходимы для циркуляции крови в организме.
Лосось улучшает либидо / unsplash.com
Стейк
В стейке содержатся важнейший микроэлемент для повышения уровня энергии – железо. Недостаток железа в организме вызывает слабость и ощущение усталости.
Также железо есть в таких продуктах как витаминизированные хлопья, орехи, цельнозерновой хлеб, яйца и брокколи.
Спаржа
Спаржа содержит витамин В и витамин Е, которые играют важную роль в улучшении кровотока, и полезна для здоровья сердца.
Поэтому спаржа способствует здоровой сексуальной жизни.
Перец чили
Если вы нормально воспринимаете острые специи и еду, для улучшения сексуального желания диетолог рекомендует добавлять в блюда перец чили.
Перец чили улучшает метаболизм / unsplash.com
Эта жгучая специя повышает температуру пищи, ускоряет обмен веществ и вызывает прилив адреналина. Также кроме перца в пищу можно добавлять имбирь.
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Авокадо
Авокадо – мощный афродизиак, который содержит множество витаминов, жирные кислоты, клетчатку, белок, которые важны для интимного здоровья и мужчин, и женщин.
Авокадо также содержит фолат и цинк, которые стимулируют приток крови к органам таза.
Вода
Не только алкоголь у вас может вызвать большее сексуальное желание. Простая вода не только борется со стрессом и усталостью, но также с сухостью в интимной зоне.
Ведь водонасыщение вашего организма должно быть постоянным, что безусловно положительно скажется на яркой сексуальной жизни.
Грецкие орехи
Орехи богаты на Омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые необходимы для здорового сердца.
Грецкие орехи улучшают работу сердца / unsplash.com
Ну, а здоровое сердце соответственно играет решающую роль для поддержания уровня энергии и циркуляции крови.
Киви
Киви является прекрасным источником витамина С, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и улучшения кровообращения.
Корица
Еще одна специя, которая не только ароматно пахнет, но и стимулирует обмен веществ и кровообращение, снимает депрессию и настраивает на позитивный игривый лад.
Кстати, пьянящий аромат корицы использовался в искусстве соблазна в странах Дальнего Востока.
Продукты, от которых пропадает желание
- Шоколад.
- Сыр.
- Фастфуд.
- Бобовые продукты.
- Попкорн.
- Соленья и консервированные продукты.