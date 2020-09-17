Відсутність сексуального життя часом може призводити до несподіваних наслідків. Вчені з'ясували, що відсутність сексу може підвищити ризик багатьох хвороб.

Здоров'я 24 підготувало для вас збірку досліджень, які підтверджують, що відмова від сексу може зашкодити вашому здоров'ю, пише 24 канал.

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Ризик серцево-судинних захворювань

Національне дослідження здоров'я і харчування (National Health and Nutrition Examination Survey) у США, яке провели у 2005-2006 роках, показало: зниження частоти сексуальних контактів призводить до вищого рівня гомоцистеїну в крові, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань і атеросклерозу.

Секс не менше двох разів на тиждень покращує кровообіг і стан кровоносних судин, особливо це стосується чоловіків. Переваги для жінок не настільки виражені, оскільки їхнє збудження меншою мірою залежить від здорового кровообігу.

Стрес

Згідно з дослідженням 2005 року, статевий акт для зняття стресу набагато ефективніший за мастурбацію. Секс збільшує рівень ендорфінів і гормону окситоцину, що виділяється в головному мозку. Окситоцин може протидіяти небажаним ефектам кортизолу – гормону стресу.

Робота мозку

Регулярне повноцінне сексуальне життя в зрілому і літньому віці покращує роботу мозку, згідно з даними досліджень, проведених університетами Оксфорда і Ковентрі. За результатами тестів, у таких людей вище рівень вербальної (словесної) швидкості, орієнтації в просторі та краще візуальне сприйняття об'єктів.

Застудні захворювання

Дослідження університету Уїлкса-Барре в Пенсільванії показало, що регулярні, але не занадто часті сексуальні контакти знижують ризик застуди. Вчені опитали 111 студентів коледжу і взяли у них зразки слини для з'ясування кількості вмісту в ній імуноглобуліну А, що відповідає за первинний захист організму від застудних захворювань. Найвищий рівень IgA (на 30% вище) виявився в групі тих, хто займається сексом 1-2 рази в тиждень.

Еректильна дисфункція

Тривале утримання призводить до погіршення сексуального життя, доведено в дослідженні, яке проводилося в Фінляндії протягом п'яти років (989 чоловіків у віці від 55 до 75 років). У чоловіків, які займалися сексом менше ніж раз на тиждень, еректильна дисфункція розвивалася у два рази частіше.

Підвищення ризику розвитку раку передміхурової залози

Багаторічна американське дослідження показало меншу ймовірність розвитку раку передміхурової залози при частій еякуляції в зрілому віці. Ризик розвитку пухлини був найнижчим у чоловіків, які мають оргазм не менше 21 разу на місяць.

Труднощі в досягненні оргазму і зменшення кількості мастила у жінок

Британська газета Daily Mirror без посилання на оригінальні дослідження повідомляє, що при перерві в сексуальній активності у жінок старшого віку в піхві може виділяти недостатня кількість секрету для змащення. Це пов'язано зі зниженням вироблення статевого гормону естрогену.

Жінки 20-30 років набагато менше схильні до цього ризику. Також при відсутності сексу протягом тривалого часу у жінок може виникати утруднення в досягненні оргазму.