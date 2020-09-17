Отсутствие сексуальной жизни порой может приводить к неожиданным последствиям. Ученые выяснили, что отсутствие секса может повысить риск многих болезней.

Здоровье 24 подготовило для вас подборку исследований, которые подтверждают, что отказ от секса может навредить вашему здоровью, пишет 24 канал.

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Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Национальное исследование здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey) в США, которое провели в 2005 – 2006 годах, показало: снижение частоты сексуальных контактов приводит к более высокому уровню гомоцистеина в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Секс не менее двух раз в неделю улучшает кровообращение и состояние кровеносных сосудов, особенно это касается мужчин. Преимущества для женщин не столь выражены, поскольку их возбуждение в меньшей степени зависит от здорового кровообращения.

Стресс

Согласно исследованию 2005 года, половой акт для снятия стресса намного эффективнее мастурбации. Секс увеличивает уровень эндорфинов и гормона окситоцина, выделяемого в головном мозге. Окситоцин может противодействовать нежелательным эффектам кортизола – гормона стресса.

Работа мозга

Регулярная полноценная сексуальная жизнь в зрелом и пожилом возрасте улучшает работу мозга, Согласно данным исследований, проведенных университетами Оксфорда и Ковентри. По результатам тестов, у таких людей выше уровень вербальной (словесной) скорости, ориентации в пространстве и лучше визуальное восприятие объектов.

Простудные заболевания

Исследование университета Уилкса-Барре в Пенсильвании показало, что регулярные, но не слишком частые сексуальные контакты снижают риск простуды. Ученые опросили 111 студентов колледжа и взяли у них образцы слюны для выяснения количества содержания в ней иммуноглобулина А, который отвечает за первичную защиту организма от простудных заболеваний. Самый высокий уровень IgA (на 30% выше) оказался в группе тех, кто занимается сексом 1 – 2 раза в неделю.

Эректильная дисфункция

Длительное воздержание приводит к ухудшению сексуальной жизни, доказано в исследовании, которое проводилось в Финляндии в течение пяти лет (989 мужчин в возрасте от 55 до 75 лет). У мужчин, которые занимались сексом меньше раза в неделю, эректильная дисфункция развивалась в два раза чаще.

Повышение риска развития рака предстательной железы

Многолетнее американское исследование показало меньшую вероятность развития рака предстательной железы при частой эякуляции в зрелом возрасте. Риск развития опухоли был самым низким у мужчин, которые имеют оргазм не меньше 21 раза в месяц.

Трудности в достижении оргазма и уменьшение количества смазки у женщин

Британская газета Daily Mirror без ссылки на оригинальные исследования сообщает, что при перерыве в сексуальной активности у женщин старшего возраста во влагалище может выделять недостаточное количество секрета для смазки. Это связано со снижением выработки полового гормона эстрогена.

Женщины 20 – 30 лет гораздо меньше подвержены этому риску. Также при отсутствии секса в течение длительного времени у женщин может возникать затруднение в достижении оргазма.