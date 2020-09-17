В современном украинском обществе тема секса до сих пор очень табуирована. Большинству взрослых стыдно говорить об этом естественном процессе не только со своими детьми, но и между собой.

Во время разговора с психотерапевтом Владимиром Станчишиным Здоровье 24 разобралось, почему так произошло, пишет 24 канал.

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В этом году на молодежном форуме "Молодвиж 2020" психотерапевт Владимир Станчишин говорил на тему секса и сексуальности. Все места в зале были заняты. Это свидетельствует о том, что современная молодежь хочет стремится получить ответы на свои вопросы. Замечательно, что в наше время подростки имеют доступ ко всей необходимой информации и учатся свободно говорить о сексе. Впрочем, было бы значительно лучше, если бы все необходимые знания они получали с детства.

Во время лекции некоторые слушатели не стеснялись задавать вопросы. Но в основном вопросы были простыми. Подростки спрашивали у психотерапевта, где они могут почитать информацию на тему секса и как свободно говорить о нем с друзьями. Но прежде чем зацепить тему сексуального образования, немного поясним, что такое сексуальность и почему секс – это важно.

Что такое сексуальность и как она проявляется

По словам Владимира Станчишина, сексуальность начинается там, где есть здоровая самооценка.

Владимир Станчишин "Сексуальность – это все. Поэтому я люблю тему сексуальности, ведь это о нашей идентичности, о нашем поле, ориентации, гендерной социальной роли, гендерной идентичности, ощущении себя самого. Поэтому в конечном понятии сексуальность – это вопрос идентичности. Допустим, вы девушка, вы одеты в юбку и у вас окрашенные волосы. Это о сексуальности".

То есть сексуальность – это то, кем мы являемся, как мы себя представляем, кем мы себя осознаем. А сам секс – это лишь один из аспектов сексуальности в широком смысле.

Секс – это норма. Но нормально ли его не хотеть?

Нашему обществу важно осознать, что секс – это нормально. Это естественный процесс, главной целью которого является продолжение рода. Но, как заметил психотерапевт, получать удовольствие от полового акта и от своего партнера – не менее важно.

Владимир Станчишин "Не нужно бояться исследовать свое тело. Понимать, как оно функционирует, чего хочет, как чувствует себя лучше, а как хуже. Если вы правильно воспринимаете себя, то у вас не будет тревог или мыслей, что то, что вы делаете, – неправильно или стыдно".

Станчишин подчеркнул, что быть асексуальным – это тоже нормально. Не стоит путать асексуальность с не сексуальностью, когда человек отказывается от секса из-за личных страхов и тревог. Асексуальность – это лишь отсутствие желания заниматься сексом и лечить это состояние не требуется.

Также психотерапевт отметил, что все виды сексуальных ориентаций считаются традиционными. Они вполне естественны и существовали всегда. То есть кем бы вы ни были: гетеро-, гомо– или бисексуалом – это естественно и лечить это не нужно. Более того, ни одна из этих ориентаций в психотерапии не лечится.

Также нормально мастурбировать. Ведь это своеобразная форма секса, только с самим с собой. Нет ничего плохого в том, чтобы доставлять удовольствие своему телу. Это желание вполне естественное, поэтому его необходимо принимать. Мастурбация – это нормально как и для подростков, так и для взрослых. Как и среди одиноких людей, так и среди тех, что в паре. Эта привычка становится нездоровой только тогда, когда она мешает жить.

И если партнер плохо относится к тому, что его половинка любит побыть с собой наедине, тогда эти вопросы необходимо проговаривать. Если компромисса достичь не удается, следует обратиться к специалисту, которых поможет урегулировать отношения.



Сексуальность – не только о сексе, но и об идентичности / Фото Молодвиж

К слову, вполне нормально не заниматься сексом до свадьбы либо не мастурбировать, соблюдать правила, установленные социумом или религией. Но только в том случае, если это действительно выбор человека и он не приносит ей никакого дискомфорта.

Когда следует обратиться к психотерапевту

Специалист советует обращаться к психотерапевту только в том случае, если ваши проявления сексуальности (или асексуальности) создают проблемы в отношениях с партнером или партнершей. Или же если вы сами чувствуете внутренний дискомфорт.

Почему в Советском Союзе не было секса?

Исторически украинцы довольно раскованная и сексуальная нация. Впрочем, во время СССР это несколько потерялось. Сейчас же в нашей стране продолжается постсоветский этап и тема сексуальности развивается заново. Но почему же в Советском Союзе не было секса?

Ответ психотерапевта однозначен. Потому секс – это свобода. А там где существует свобода, там она будет не только в сексе, но и в мыслях, выборе, выражении. Где свобода, там нет тоталитарного режима. Поэтому СССР ограничивал свободу во всем.

В ладимир Станчишин "Мы все хорошие пионеры, комсомольцы, коммунисты. И есть линейка, по которой мы должны идти. И все, что выходит за рамки данной линейки, может разрушить систему. Если мы позволим развиваться одному звену, оно может подтянуть другие. Развитие секса – развитие кино, развитие свободы, развитие мышления, развитие индивидуальности. В советском союзе ограничивали не один секс, как таковой, а сексуальность, как выражение себя".

Сексуальность – это не только о сексе. Это о том, кто мы такие. Это свобода делать и не делать что-то, это о нашей индивидуальности.

Как отметил Станчишин, наши родители воспитывались в этой системе, но и сексом до брака занимались, и изменяли. И, конечно, в советские времена тоже были все виды сексуальной ориентации. Просто на поверхности был комсомолец и коммунист, но под ней было то, что мы имеем сегодня.

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Как и все люди, наши родители занимаются сексом, но об этом не говорят. И если человек о чем-то не говорит – тогда на ту тему у него не хватает знаний. Поэтому понятно, почему мы не можем получить свободу в сексе и полноценное удовольствие от этого процесса.

И теперь, когда мы еще не можем свободно и вслух произнести слово "секс", западное общество говорит не только о том, чтобы отстаивать все права сексуальных меньшинств, людей с разной ориентацией и тому подобное. Прежде всего оно подчеркивает – будьте особенными, будьте индивидуальностью. И, конечно, в сексе тоже.

Владимир Станчишин "Наше поколение уже другое. Мы уже сегодня могли говорить о сексе в аудитории. Я говорил слово мастурбация и меня не арестовали. Поэтому я думаю, что мы уже на пути к этой свободе. Нам уже не надо преодолеть идею, можно ли мастурбировать. Теперь нам надо преодолеть мысли вроде "могу ли я об этом говорить", "могу ли заниматься сексом", "могу ли я иметь другую ориентацию". Я думаю, сегодняшняя задача – прорвать эту грань обсуждения. И когда мы прорвем эту грань обсуждения , все станет на свои места".

Почему с детьми важно говорить о сексе и как этот разговор начать

Своевременное сексуальное образование может уберечь ребенка от многих психологических травм и недоразумений.

Мы думаем и воспитываем в ребенке сексуальность с того момента, когда нам говорят, мальчик это или девочка. То есть уже существует социальная гендерная идентичность, ведь мы выбираем другие игрушки, другую одежду. Сексуальность – это и о поле. О том, кем ребенок будет себя считать.

Через некоторое время после рождения дети понимают, что есть различия. Они видят друг друга голыми и у них возникают вопросы. Когда мальчик осознает, что он мальчик, а девочка, что она девочка. Когда они понимают, в чем заключаются эти различия, у них появляется социальный пол.

Впоследствии дети начинают задавать вопросы вроде "откуда мы взялись", поэтому это отличный шанс все объяснить. Владимир Станчишин советует не пренебрегать учебниками, ведь сейчас на рынке очень много хороших книг, в которых все эти моменты хорошо описаны.

Также очень важно говорить с ребенком на раннем пубертате. Готовить его к тому, что будет происходить с его телом. Что где-то вырастут волосы, или, если это девушка, у нее начнется менструация. Менструация это то, о чем нужно объяснить, пока она не началась.



На лекцию о сексе собрался полный зал молодежи / Фото Молодвиж

Что делать, если застали ребенка за мастурбацией

Если с ребенком уже будет налажена откровенная коммуникация, то это не составит проблем. Можно сказать: "Извини, я не вовремя зашел/зашла в комнату. Но это хорошо, теперь я знаю, что нужно стучать, поэтому я буду стараться больше так не делать".

Для того, чтобы родители с детьми могли об этом легко говорить, это должно быть легко для самих родителей. Поэтому важно, чтобы родители также общались между собой о сексе.

И если вас беспокоит то, что вы застали ребенка за мастурбацией, то нужно хорошо подумать, почему возникает эта тревога и почему вам так неудобно. Если мастурбация для вас это что-то неудобное, следовательно надо поменять отношение к самой мастурбации.

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Как развить свою сексуальность?

Станчишин рассказал, что первое, что нужно сделать – подойти к зеркалу и посмотреть на себя голого, после чего прикоснуться к своему телу.

Необходимо анализировать свой поток мыслей: стыдно это или нет, нравится ли вам ваше тело, что вы чувствуете. Второе, что нужно сделать – понять, нравится ли вам ваше поведение и ваши движения.

По словам психотерапевта, это целый процесс взросления и очень долгий путь. Нужно начать думать, анализировать, исследовать и начать думать о себе в этом ключе. Почему вы боитесь, почему вам неудобно?

У вас будут накапливаться различные вопросы, но в конечном итоге это приведет вас к тому, кем вы являетесь.