У сучасному українському суспільстві тема сексу досі дуже табуйована. Більшості дорослим соромно говорити про цей природний процес не лише зі своїми дітьми, а й між собою.

Під час розмови з психотерапевтом Володимиром Станчишиним Здоров'я 24 розібралося, чому так сталося, пише 24 канал.

До теми Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні

Цьогоріч на молодіжному форумі "Молодвіж 2020" психотерапевт Володимир Станчишин говорив на тему сексу та сексуальності. Всі місця у залі були зайняті. Це свідчить про те, що сучасна молодь хоче прагне отримати відповіді на свої питання. Чудово, що у наш час підлітки мають доступ до усієї необхідної інформації та вчаться вільно говорити про секс. Втім, було б значно краще, якби усі необхідні знання вони отримували з дитинства.

Під час лекції деякі слухачі не соромилися ставити питання. Але переважно запитання були простими. Підлітки питали у психотерапевта, де вони можуть почитати інформацію на тему сексу та як вільно говорити про нього з друзями. Але перш ніж зачепити тему сексуальної освіти, трішки пояснимо, що таке сексуальність та чому секс – це важливо.

Що таке сексуальність і як вона проявляється

За словами Володимира Станчишина, сексуальність починається там, де є здорова самооцінка.

Володимир Станчишин “Сексуальність – це все. Тому я люблю тему сексуальності, адже це про нашу ідентичність, про нашу стать, орієнтацію, гендерну соціальну роль, гендерну ідентичність, відчуття себе самого. Тому в кінцевому понятті сексуальність – це питання ідентичності. Припустимо, ви дівчина, ви одягнені в спідницю й у вас фарбоване волосся. Це про сексуальність”.

Тобто сексуальність – це те, ким ми є, як ми себе представляємо, ким ми себе усвідомлюємо. А сам секс – це лише один з аспектів сексуальності в широкому сенсі.

Секс – це норма. Але чи нормально його не хотіти?

Нашому суспільству важливо усвідомити, що секс – це нормально. Це природний процес, головною метою якого є продовження роду. Але, як зауважив психотерапевт, отримувати задоволення від статевого акту і від свого партнера – не менш важливо.

Володимир Станчишин “ Не потрібно боятися досліджувати своє тіло. Розуміти, як воно функціонує, чого хоче, як відчуває себе краще, а як гірше. Якщо ви адекватно сприймаєте себе, то у вас не буде тривог чи думок, що те, що ви робите, – неправильно чи соромно ”.

Станчишин підкреслив, що бути асексуальним – це теж нормально. Не варто плутати асексуальність з не сексуальністю, коли людина відмовляється від сексу через особисті страхи та тривоги. Асексуальність – це лише відсутність бажання займатися сексом і лікувати цей стан не потрібно.

Також психотерапевт наголосив на тому, що усі види сексуальних орієнтацій вважаються традиційними. Вони є цілком природними та існували завжди. Тобто ким би ви не були: гетеро-, гомо- або бісексуалом – це природно і лікувати це не потрібно. Ба більше, жодна з цих орієнтацій у психотерапії не лікується.

Також нормально мастурбувати. Адже це своєрідна форма сексу, лише з самим з собою. Немає нічого поганого у тому, аби приносити задоволення своєму тілу. Це бажання цілком природне, тож його необхідно приймати. Мастурбація – це нормально як і для підлітків, так і для дорослих. Як і серед самотніх людей, так і серед тих, що в парі. Ця звичка стає нездоровою лише тоді, коли вона заважає жити.

А якщо ж партнер погано ставиться до того, що його половинка полюбляє побути з собою на одинці, тоді ці питання необхідно проговорювати. Якщо компромісу досягти не вдається, варто звернутися до спеціаліста, яких допоможе врегулювати стосунки.



Сексуальність – не лише про секс, а й про ідентичність / Фото Молодвіж

До слова, цілком нормально не займатися сексом до весілля або не мастурбувати, дотримуватись правил, встановлених соціумом чи релігією. Але лише у тому випадку, якщо це справді вибір людини й він не приносить їй жодного дискомфорту.

Коли слід звернутися до психотерапевта

Фахівець радить звертатися до психотерапевта лише в тому випадку, якщо ваші прояви сексуальності (або асексуальності) створюють проблеми в стосунках з партнером чи партнеркою. Або ж якщо ви самі відчуваєте внутрішній дискомфорт.

Чому в радянському союзі не було сексу?

Історично українці досить розкута та сексуальна нація. Втім, під час СРСР це дещо втратилося. Нині ж у нашій країні триває пострадянський етап і тема сексуальності розвивається наново. Але чому ж в радянському союзі не було сексу?

Відповідь психотерапевта однозначна. Бо секс – це свобода. А там де існує свобода, там вона буде не лише в сексі, а й в думках, виборі, вираженні. Де свобода, там немає тоталітарного режиму. Тож СРСР обмежував свободу у всьому.

Володимир Станчишин “Ми всі гарні піонери, комсомольці, комуністи. І є лінійка, по якій ми мусимо йти. І все, що виходить за межі цієї лінійки, може зруйнувати систему. Якщо ми дозволимо розвиватись одній ланці, вона може підтягнути інші. Розвиток сексу – розвиток кіно, розвиток свободи, розвиток мислення, розвиток індивідуальності. В радянському союзі обмежували не сам секс, як такий, а сексуальність, як вираження себе".

Сексуальність – це не лише про секс. Це про те, хто ми такі. Це свобода робити й не робити щось, це про нашу індивідуальність.

Як зазначив Станчишин, наші батьки виховувались у цій системі, але і сексом до шлюбу займались, і зраджували. І, звісно, в радянські часи теж були всі види сексуальної орієнтації. Просто на поверхні був комсомолець і комуніст, але під нею було те, що ми маємо сьогодні.

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Як і всі люди, наші батьки займаються сексом, але про це не говорять. І якщо людина про щось не говорить – тоді на ту тему в неї бракує знань. Тож зрозуміло, чому ми не можемо отримати свободу в сексі й повноцінне задоволення від цього процесу.

І тепер, коли ми досі не можемо вільно та вголос вимовити слово "секс", західне суспільство говорить не лише про те, аби відстоювати усі права сексуальних меншин, людей з різною орієнтацією тощо. Перед усім воно наголошує – будьте особливістю, будьте індивідуальністю. І, звісно, в сексі теж.

Володимир Станчишин “Наше покоління вже інше. Ми вже сьогодні могли говорити про секс в аудиторії. Я говорив слово мастурбація і мене не заарештували. Тому я думаю, що ми вже на шляху до цієї свободи. Нам вже не треба подолати ідею, чи можна мастурбувати. Тепер нам треба подолати думки на кшталт "чи можу я про це говорити", "чи можу займатись сексом", "чи можу я мати іншу орієнтацію". Я думаю, сьогоднішнє завдання – прорвати цю пелену говоріння. І коли ми прорвемо цю пелену говоріння, все стане на свої місця".

Чому з дітьми важливо говорити про секс і як цю розмову почати

Вчасна сексуальна освіта може вберегти дитину від багатьох психологічних травм та непорозумінь.

Ми думаємо і виховуємо в дитині сексуальність з того моменту, коли нам кажуть, хлопчик це чи дівчинка. Тобто вже існує соціальна гендерна ідентичність, адже ми обираємо інші іграшки, інший одяг. Сексуальність – це й про стать. Про те, ким дитина себе вважатиме.

Через деякий час після народження діти розуміють, що є відмінності. Вони бачать одне одного голими й у них виникають питання. Коли хлопчик усвідомлює, що він хлопчик, а дівчинка, що вона дівчинка. Коли вони розуміють, в чому полягають ці відмінності, у них з'являється соціальна стать.

Згодом діти починають ставити питання на кшталт "звідки ми взялися", тож це чудовий шанс все пояснити. Володимир Станчишин радить не нехтувати підручниками, адже зараз на ринку є дуже багато хороших книжок, у яких всі ці моменти добре описані.

Також дуже важливо говорити з дитиною на ранньому пубертаті. Готувати її до того, що відбуватиметься з її тілом. Що десь виросте волосся, або, якщо це дівчина, у неї почнеться менструація. Менструація це те, про що потрібно пояснити доти, доки вона не почалась.



На лекцію про секс зібрався повний зал молоді / Фото Молодвіж

Що робити, якщо застали дитину за мастурбацією

Якщо з дитиною вже буде налагоджена відверта комунікація, то це не становитиме проблеми. Можна сказати: "Вибач, я не вчасно зайшов/зайшла в кімнату. Але це добре, тепер я знаю, що потрібно стукати, тому я старатимусь більше так не робити".

Для того, аби батьки з дітьми могли про це легко говорити, це має бути легко для самих батьків. Тож важливо, аби батьки також спілкувались між собою про секс.

А якщо ж вас тривожить те, що ви застали дитину за мастурбацією, то потрібно добре подумати, чому виникає ця тривога і чому вам так незручно. Якщо мастурбація для вас це щось незручне, отже треба поміняти ставлення до самої мастурбації.

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Як розвинути свою сексуальність?

Станчишин розповів, що перше, що треба зробити – підійти до дзеркала і подивитися на себе голого, після чого доторкнутися до свого тіла.

Необхідно аналізувати свій потік думок: соромно це чи ні, чи подобається вам ваше тіло, що ви відчуваєте. Друге, що треба зробити – усвідомити, чи подобається вам ваша поведінка і ваші рухи.

За словами психотерапевта, це цілий процес дорослішання і дуже довгий шлях. Потрібно почати думати, аналізувати, досліджувати й почати думати про себе в цьому ключі. Чому ви боїтеся, чому вам незручно?

У вас будуть накопичуватися різноманітні питання, але в кінцевому результаті це приведе вас до того, ким ви є.