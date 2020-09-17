Подивись на себе голого та доторкнись до свого тіла: відверте інтерв'ю про сексуальність
У сучасному українському суспільстві тема сексу досі дуже табуйована. Більшості дорослим соромно говорити про цей природний процес не лише зі своїми дітьми, а й між собою.
Під час розмови з психотерапевтом Володимиром Станчишиним Здоров'я 24 розібралося, чому так сталося, пише 24 канал.
До теми Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Цьогоріч на молодіжному форумі "Молодвіж 2020" психотерапевт Володимир Станчишин говорив на тему сексу та сексуальності. Всі місця у залі були зайняті. Це свідчить про те, що сучасна молодь хоче прагне отримати відповіді на свої питання. Чудово, що у наш час підлітки мають доступ до усієї необхідної інформації та вчаться вільно говорити про секс. Втім, було б значно краще, якби усі необхідні знання вони отримували з дитинства.
Під час лекції деякі слухачі не соромилися ставити питання. Але переважно запитання були простими. Підлітки питали у психотерапевта, де вони можуть почитати інформацію на тему сексу та як вільно говорити про нього з друзями. Але перш ніж зачепити тему сексуальної освіти, трішки пояснимо, що таке сексуальність та чому секс – це важливо.
Що таке сексуальність і як вона проявляється
За словами Володимира Станчишина, сексуальність починається там, де є здорова самооцінка.
Тобто сексуальність – це те, ким ми є, як ми себе представляємо, ким ми себе усвідомлюємо. А сам секс – це лише один з аспектів сексуальності в широкому сенсі.
Секс – це норма. Але чи нормально його не хотіти?
Нашому суспільству важливо усвідомити, що секс – це нормально. Це природний процес, головною метою якого є продовження роду. Але, як зауважив психотерапевт, отримувати задоволення від статевого акту і від свого партнера – не менш важливо.
Станчишин підкреслив, що бути асексуальним – це теж нормально. Не варто плутати асексуальність з не сексуальністю, коли людина відмовляється від сексу через особисті страхи та тривоги. Асексуальність – це лише відсутність бажання займатися сексом і лікувати цей стан не потрібно.
Також психотерапевт наголосив на тому, що усі види сексуальних орієнтацій вважаються традиційними. Вони є цілком природними та існували завжди. Тобто ким би ви не були: гетеро-, гомо- або бісексуалом – це природно і лікувати це не потрібно. Ба більше, жодна з цих орієнтацій у психотерапії не лікується.
Також нормально мастурбувати. Адже це своєрідна форма сексу, лише з самим з собою. Немає нічого поганого у тому, аби приносити задоволення своєму тілу. Це бажання цілком природне, тож його необхідно приймати. Мастурбація – це нормально як і для підлітків, так і для дорослих. Як і серед самотніх людей, так і серед тих, що в парі. Ця звичка стає нездоровою лише тоді, коли вона заважає жити.
А якщо ж партнер погано ставиться до того, що його половинка полюбляє побути з собою на одинці, тоді ці питання необхідно проговорювати. Якщо компромісу досягти не вдається, варто звернутися до спеціаліста, яких допоможе врегулювати стосунки.
Сексуальність – не лише про секс, а й про ідентичність / Фото Молодвіж
До слова, цілком нормально не займатися сексом до весілля або не мастурбувати, дотримуватись правил, встановлених соціумом чи релігією. Але лише у тому випадку, якщо це справді вибір людини й він не приносить їй жодного дискомфорту.
Коли слід звернутися до психотерапевта
Фахівець радить звертатися до психотерапевта лише в тому випадку, якщо ваші прояви сексуальності (або асексуальності) створюють проблеми в стосунках з партнером чи партнеркою. Або ж якщо ви самі відчуваєте внутрішній дискомфорт.
Чому в радянському союзі не було сексу?
Історично українці досить розкута та сексуальна нація. Втім, під час СРСР це дещо втратилося. Нині ж у нашій країні триває пострадянський етап і тема сексуальності розвивається наново. Але чому ж в радянському союзі не було сексу?
Відповідь психотерапевта однозначна. Бо секс – це свобода. А там де існує свобода, там вона буде не лише в сексі, а й в думках, виборі, вираженні. Де свобода, там немає тоталітарного режиму. Тож СРСР обмежував свободу у всьому.
Сексуальність – це не лише про секс. Це про те, хто ми такі. Це свобода робити й не робити щось, це про нашу індивідуальність.
Як зазначив Станчишин, наші батьки виховувались у цій системі, але і сексом до шлюбу займались, і зраджували. І, звісно, в радянські часи теж були всі види сексуальної орієнтації. Просто на поверхні був комсомолець і комуніст, але під нею було те, що ми маємо сьогодні.
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Як і всі люди, наші батьки займаються сексом, але про це не говорять. І якщо людина про щось не говорить – тоді на ту тему в неї бракує знань. Тож зрозуміло, чому ми не можемо отримати свободу в сексі й повноцінне задоволення від цього процесу.
І тепер, коли ми досі не можемо вільно та вголос вимовити слово "секс", західне суспільство говорить не лише про те, аби відстоювати усі права сексуальних меншин, людей з різною орієнтацією тощо. Перед усім воно наголошує – будьте особливістю, будьте індивідуальністю. І, звісно, в сексі теж.
Чому з дітьми важливо говорити про секс і як цю розмову почати
Вчасна сексуальна освіта може вберегти дитину від багатьох психологічних травм та непорозумінь.
Ми думаємо і виховуємо в дитині сексуальність з того моменту, коли нам кажуть, хлопчик це чи дівчинка. Тобто вже існує соціальна гендерна ідентичність, адже ми обираємо інші іграшки, інший одяг. Сексуальність – це й про стать. Про те, ким дитина себе вважатиме.
Через деякий час після народження діти розуміють, що є відмінності. Вони бачать одне одного голими й у них виникають питання. Коли хлопчик усвідомлює, що він хлопчик, а дівчинка, що вона дівчинка. Коли вони розуміють, в чому полягають ці відмінності, у них з'являється соціальна стать.
Згодом діти починають ставити питання на кшталт "звідки ми взялися", тож це чудовий шанс все пояснити. Володимир Станчишин радить не нехтувати підручниками, адже зараз на ринку є дуже багато хороших книжок, у яких всі ці моменти добре описані.
Також дуже важливо говорити з дитиною на ранньому пубертаті. Готувати її до того, що відбуватиметься з її тілом. Що десь виросте волосся, або, якщо це дівчина, у неї почнеться менструація. Менструація це те, про що потрібно пояснити доти, доки вона не почалась.
На лекцію про секс зібрався повний зал молоді / Фото Молодвіж
Що робити, якщо застали дитину за мастурбацією
Якщо з дитиною вже буде налагоджена відверта комунікація, то це не становитиме проблеми. Можна сказати: "Вибач, я не вчасно зайшов/зайшла в кімнату. Але це добре, тепер я знаю, що потрібно стукати, тому я старатимусь більше так не робити".
Для того, аби батьки з дітьми могли про це легко говорити, це має бути легко для самих батьків. Тож важливо, аби батьки також спілкувались між собою про секс.
А якщо ж вас тривожить те, що ви застали дитину за мастурбацією, то потрібно добре подумати, чому виникає ця тривога і чому вам так незручно. Якщо мастурбація для вас це щось незручне, отже треба поміняти ставлення до самої мастурбації.
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Як розвинути свою сексуальність?
Станчишин розповів, що перше, що треба зробити – підійти до дзеркала і подивитися на себе голого, після чого доторкнутися до свого тіла.
Необхідно аналізувати свій потік думок: соромно це чи ні, чи подобається вам ваше тіло, що ви відчуваєте. Друге, що треба зробити – усвідомити, чи подобається вам ваша поведінка і ваші рухи.
За словами психотерапевта, це цілий процес дорослішання і дуже довгий шлях. Потрібно почати думати, аналізувати, досліджувати й почати думати про себе в цьому ключі. Чому ви боїтеся, чому вам незручно?
У вас будуть накопичуватися різноманітні питання, але в кінцевому результаті це приведе вас до того, ким ви є.