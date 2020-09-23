Майже кожна десята людина на Землі є "сапіосексуалом". Це люди, які вважають інтелект найбільш привабливою сексуальною особливістю партнера.

Дослідження показало, що чоловіки бувають сапіосексуалами так само часто, як і жінки, і показник IQ близько 120 був визнаний найпривабливішим рівнем інтелекту, пише Psypost.

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Сапіосексуали – хто це? Це люди, які збуджуються не від зовнішніх ознак партнера, а від його розумових якостей. Причому для сапіосексуалів високий рівень інтелекту є не просто бажаною рисою, а викликає саме сексуальне збудження.

Сексуальний інтелект

Дослідники вивчили романтичні та сексуальні смаки 383 осіб у віці від 18 до 35 років. Учасників експерименту попросили оцінити за шкалою від одного до п'яти рівень сексуального збудження, яке вони відчувають від певних якостей партнера.

Виявилося, що на перших місцях сексуальних якостей партнера – доброта і розуміння, здатність викликати інтерес, а також урівноважений спокійний характер. У той час як більшість людей не проявляли значного сексуального інтересу до інтелекту, а невелика група людей реагувала саме на цю рису.

Високий рівень інтелекту збуджував не більш як 8% учасників експерименту, причому найбільш бажаним рівнем IQ був показник 120 (середній показник IQ близько 100). У міру зростання рівня IQ потенційного партнера (від 121 до 135), його привабливість знижувалася – такий інтелектуальний коефіцієнт здався учасникам експерименту занадто високим, щоб викликати сексуальне потяг.

Чому виникає сапіосексульність

Вчені вважать, що високий інтелект робить партнера сексуально привабливим завдяки певному еволюційному механізму, що сприяє виживанню. Сапіосексуал підсвідомо вважає, що розумним людям легше прогодувати партнера і потомство, крім того, інтелект означає вищу компетентність у всіх сферах життя.