Почти каждый десятый человек на Земле является "сапиосексуалом". Это люди, которые считают интеллект наиболее привлекательной сексуальной особенностью партнера.

Исследование показало, что мужчины бывают сапиосексуалами так же часто, как и женщины, и показатель IQ около 120 был признан самым привлекательным уровнем интеллекта, пишет Psypost.

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Сапиосексуали – кто это? Это люди, которые возбуждаются не от внешних признаков партнера, а от его умственных качеств. Причем для сапиосексуалов высокий уровень интеллекта является не просто желательной чертой, а вызывает именно сексуальное возбуждение.

Сексуальный интеллект

Исследователи изучили романтические и сексуальные вкусы 383 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Участников эксперимента попросили оценить по шкале от одного до пяти уровень сексуального возбуждения, которое они испытывают от определенных качеств партнера.

Оказалось, что на первых местах сексуальных качеств партнера – доброта и понимание, способность вызвать интерес, а также уравновешенный спокойный характер. В то время как большинство людей не проявляли значительного сексуального интереса к интеллекту, а небольшая группа людей реагировала именно на эту черту.

Высокий уровень интеллекта возбуждал не более 8% участников эксперимента, причем наиболее желаемым уровнем IQ показатель был 120 (средний показатель IQ около 100). По мере роста уровня IQ потенциального партнера (от 121 до 135) его привлекательность снижалась – такой интеллектуальный коэффициент показался участникам эксперимента слишком высоким, чтобы вызвать сексуальное влечение.

Почему возникает сапиосексуальность

Ученые считают, что высокий интеллект делает партнера сексуально привлекательным благодаря определенному эволюционному механизму, который способствует выживанию. Сапиосексуал подсознательно считает, что умным людям легче прокормить партнера и потомство, кроме того, интеллект означает высшую компетентность во всех сферах жизни.