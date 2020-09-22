Быть умным – вредно для здоровья
Люди с высоким уровнем интеллекта более подвержены риску развития психических заболеваний и ряда соматических заболеваний.
Об этом говорится в результатах исследования ученых из Тихоокеанского университета Сиэтла.
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Они собрали данные 3 715 членов американской организации Mensa, которая объединяет людей с высоким уровнем интеллекта – IQ выше 130 (при этом средний показатель IQ от 85 до 115) ..
Умные люди чаще болеют
Оказалось, что у людей в обществе Mensa значительно более высокие показатели заболеваемости, чем в среднем по стране. Так, тревожное расстройство было диагностировано в среднем у 10% обычных людей, в то время, как в обществе Mensa этот показатель достиг 20%.
Также оказалось, что у людей с высоким интеллектом существенно чаще выявляют депрессию, биполярное расстройство, повышенную тревожность, а также астму, аутоиммунные заболевания и аллергии.
Почему у умных людей чаще возникают болезни
Ученые объяснили этот факт тем, что умные люди интенсивнее анализируют поступающую информацию, а также сильнее реагируют на окружающую среду и ее изменения. А это может привести к психическим расстройствам, а также к физиологическим состояниям, связанным с повышенными сенсорными, иммунными и воспалительными реакциями.
Работа исследователей показала, что высокий IQ сам по себе – это не основная причина психических заболеваний, но он является своеобразным фактором риска. Если бы высокий интеллект не был таким маркером, то показатели заболеваемости в группах с высоким и низким показателем интеллекта не отличались бы так заметно.