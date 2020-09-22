Бути розумним – шкідливо для здоров'я
Люди з високим рівнем інтелекту більш схильні до ризику розвитку психічних захворювань і ряду соматичних захворювань.
Про це йдеться в результатах дослідження вчених з Тихоокеанського університету Сіетла.
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Вони зібрали дані 3715 членів американської організації Mensa, що об'єднує людей з високим рівнем інтелекту – IQ вище 130 (при цьому середній показник IQ від 85 до 115)..
Розумні люди частіше хворіють
Виявилось, що у людей в товаристві Mensa значно вищі показники захворюваності, ніж в середньому по країні. Так, тривожний розлад було діагностовано в середньому у 10% звичайних людей, в той час, як в товаристві Mensa цей показник досяг 20%.
Також виявилося, що у людей з високим інтелектом істотно частіше виявляють депресію, біполярні розлади, підвищену тривожність, а також астму, аутоімунні захворювання та алергії.
Чому частіше виникають хвороби в розумних людей
Вчені пояснили цей факт тим, що розумніші люди, інтенсивніше аналізують інформацію, що надходить, а також сильніше реагують на навколишнє середовище і його зміни. А це може призводити до психічних розладів, а також до фізіологічних станів, пов'язаних з підвищеними сенсорними, імунними та запальними реакціями.
Робота дослідників показала, що високий IQ сам по собі – це не основна причина психічних захворювань, але він є своєрідним фактором ризику. Якби високий інтелект не був таким маркером, то показники захворюваності в групах з високим і низьким показником інтелекту не відрізнялися б так помітно.