Обрати стиглий і смачний кавун – справа нелегка. Тому ми підготували для вас корисні поради, які допоможуть придбати найсмачнішу ягоду.

Кавуни вже чекають своїх покупців на прилавках, але не поспішайте купляти! Редакція 24 каналу підготувала 10 простих порад, якими варто користуватись при виборі літнього десерту.

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10 порад, які допоможуть обрати кавун

Коли найкраще обирати кавун

Найкращий час для кавунів – це кінець літа, початок осені. В Україні кавуни та дині достигають природнім шляхом уже в другій половині серпня й далі. А ось те, що продають у першій половині липня – швидше за все, тепличні баштанні, перенасичені нітратами та барвниками.

Але, як зазначає Уляни Супрун, нітрати є в усій рослинній їжі. Тому, якщо після поїдання кавуна ставало погано, в цьому винні не нітрати. Нудота, діарея та біль у животі — це ознаки кишкової інфекції, які з'являються після вживання немитих овочів і фруктів.

Тож перед тим як коштувати кавун обов'язково його помийте!

Розмір кавуна

Розмір – важливий! Ідеальні кавуни середньої величини – не більше 7 кілограмів. Величезні кавуни можуть мати надлишок добрив.

Колір кавуна

Темні та світлі смуги мають бути максимально чітко позначені. Чим темніші смуги, тим ягода має більше поживних речовин.

Хвостик

Хвостик у кавуна має бути сухим, але не відірваним. Занадто сухий хвостик, може означати, що кавун лежить багато тижнів. Але також такий хвостик може свідчити про те, що його насильно відрізали і він висох "по дорозі". Тому дивитися треба на місце його переходу в кавун.

Хвостик проростає з так званого "ґудзика". Краї цього ґудзика мають бути сухими. А от мокрий зелений хвіст — гарантія незрілого плода.

Кірка кавуна

Кірка кавуна має бути дуже твердою і якщо він стиглий, то кірку відколоти нігтем ви не зможете. Якщо ж кірка коричнева і волога – кавун переріс.

Який звук має бути від кавуна

М'якоть зрілого плоду має мікропорожнечі, тому такий кавун має резонувати. Щоб перевірити це, потрібно покласти кавун на долоню лівої руки, а правою рукою "шльопнути" його у бік. Він повинен віддаватися в лівій руці.

Кого обрати: "хлопчика" чи "дівчинку"?

Кавунів ділять на "хлопчиків" і "дівчаток". "Дівчаток" вважають смачнішими – вони солодші і мають менше кісточок. У "хлопчиків" низ опуклий, а кружечок на ньому маленький. У "дівчаток" низ більш плоский, а кружечок широкий.

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Колір плями на кавуні

Пляма на кавуні – це місце контакту його зі землею, якщо він встиг дозріти на грядці. А колір плями має бути насичено-жовтим або темно-оранжевим. Але не білим.

Чи тоне кавун?

Ще один спосіб перевірки кавуна на стиглість – це вода. Кавун кидають у воду, якщо спливе – плід стиглий.

Жилки у м'якоті: так чи ні?

М'якоть смачного та стиглого кавуна має бути однорідною, а ось жовтуваті жилки свідчать про не найкращу якість ягоди.



Як вибрати смачний кавун / Інфографіка 24 каналу