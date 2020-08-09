Выбрать спелый и вкусный арбуз – дело нелегкое. Поэтому мы подготовили для вас полезные советы, которые помогут купить самую вкусную ягоду.

Арбузы уже ждут своих покупателей на прилавках, но не спешите покупать! Редакция 24 канала подготовила 10 простых советов, которыми стоит пользоваться при выборе летнего десерта.

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10 советов, которые помогут выбрать арбуз

Когда лучше выбирать арбуз

Лучшее время для арбузов – это конец лета-начало осени. В Украине арбузы и дыни созревают естественным путем уже во второй половине августа и позже. А вот то, что продают в первой половине июля, – скорее всего, тепличные бахчевые, перенасыщенные нитратами и красителями.

Но, как отмечает Ульяна Супрун, нитраты есть во всей растительной пище. Поэтому, если после поедания арбуза стало плохо, в этом виноваты не нитраты. Тошнота, диарея и боль в животе — это признаки кишечной инфекции, которые появляются после употребления немытых овощей и фруктов.

Поэтому перед тем, как есть арбуз, обязательно его помойте!

Размер арбуза

Размер – важен! Идеальные арбузы – средней величины, не более 7 килограммов. Огромные арбузы могут содержать избыток удобрений.

Цвет арбуза

Темные и светлые полосы должны быть максимально четко обозначены. Чем темнее полосы, тем больше питательных веществ имеет ягода.

Хвостик

Хвостик у арбуза должен быть сухим, но не оторванным. Слишком сухой хвостик означает, что арбуз лежит много недель. Но также такой хвостик может свидетельствовать о том, что его насильно отрезали и он высох "по дороге". Поэтому смотреть надо на место его перехода в арбуз.

Хвостик прорастает из так называемой "пуговицы". Края этой пуговицы должны быть сухими. А вот мокрый зеленый хвост — гарантия незрелого плода.

Корка арбуза

Корка арбуза должна быть очень твердой, и если он спелый, то корку отколоть ногтем вы не сможете. Если же корка коричневая и влажная – арбуз перерос.

Какой звук должен быть от арбуза

Мякоть зрелого плода имеет микропустоты, поэтому такой арбуз должен резонировать. Чтобы проверить это, нужно положить арбуз на ладонь левой руки, а правой рукой "шлепнуть" его в сторону. Звук должен отдаваться в левой руке.

Кого выбрать: "мальчика" или "девочку"?

Арбузы делят на "мальчиков" и "девочек". "Девочек" считают более вкусными – они слаще и имеют меньше косточек. У "мальчиков" низ выпуклый, а кружочек на нем маленький. У "девочек" низ более плоский, а кружок широкий.

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Цвет пятна на арбузе

Пятно на арбузе – это место контакта его с землей, если он успел дозреть на грядке. А цвет пятна должен быть насыщенно-желтым или темно-оранжевым. Но не белым.

Тонет ли арбуз?

Еще один способ проверки арбуза на спелость – это вода. Арбуз бросают в воду, если всплывет – плод спелый.

Жилки в мякоти: да или нет?

Мякоть вкусного и спелого арбуза должна быть однородной, а вот желтоватые жилки свидетельствуют о не наилучшем качестве ягоды.



Как выбрать вкусный арбуз / Инфографика 24 канала